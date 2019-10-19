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      "Слуга народа" намерен оставлять в бюджете Киева 60% налогов на доходы физических лиц: детали

      18 Читати новину українською
      Александр Ткаченко
      Александр Ткаченко / nv.ua

      Народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект об изменении распределения налога на доходы физических лиц между государственным и бюджетом Киева.

      Инициатор законопроекта № 2254 Александр Ткаченко считает, что ситуация в Киеве настолько запущена, что текущий бюджет города не справится с многими задачами.

       Актуально: Ткаченко обещает построить метро на Троещину до конца 2020 года

      Ткаченко отметил, что сегодня 60% НДФЛ, собранных в Киеве, передаваемых в государственный бюджет. По его словам, в 2018 году Киев передал в бюджет Украины доходов от НДФЛ на сумму 27,3 миллиарда гривен. В то же время, в бюджете столицы осталось 18,7 миллиарда гривен.

      Слуга народа считает, что Киев не должен отдавать больше денег на "столичную функцию". По словам депутата, в столице сосредоточено почти 12,5% населения Украины, которое ежедневно использует городские ресурсы, инфраструктуру и имущество.

      Александр Ткаченко собирается возглавить Киевскую городскую государственную администрацию и уже даже подал в НАЗК электронную декларацию на эту должность. Однако кресло главы КГГА пока принадлежит Виталию Кличко – действующему мэру столицы. В начале сентября Кабмин принял решение о его увольнении, впрочем, президент Зеленский пока не подписал необходимые документы.
      В то же время, вскоре могут состояться местные выборы и кресло мэра из-под Кличко тоже активно будут пытаться выбить конкуренты. Среди них, вероятно, тоже будет фигурировать Ткаченко.

      К теме: Кличко великий спортсмен, однако хр*новый менеджер города, – Ткаченко

      Что известно об Александре Ткаченко?
      Это – руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на должность мэра Киева на следующих выборах.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Налоги Слуга народа КГГА
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