"Слуга народа" пока не может отказаться от госфинансирования в пользу борьбы с COVID-19
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко и сам вдохновитель политсилы Владимир Зеленский отмечали, что партия откажется от государственных денег. Однако, отдать финансы на борьбу с коронавирусом пока не получится.
Соответствующего заявления в НАПК на отказ от государственного финансирования еще не предоставляли, пишут журналисты BIHUS.info. Кроме того, подобная идея не может быть реализована в рамках действующего законодательства.
Предыдущее заявление "Слуга народа" отказывается от госфинансирования в пользу борьбы с коронавирусом
Ведь нельзя отказаться от государственного финансирования партии на год: это необходимо делать на срок всей каденции в парламенте. Более того, госфинансирование партий проводят ежеквартально.
Соответственно, на момент заявления Корниенко в марте 2020-го, полной суммы, предусмотренной бюджетом на деятельность "Слуги народа" в 2020-м, на счетах партии не было, следовательно, и переслать ее в Стабилизационный фонд не могли.
О том, что "Слуга народа" отдаст деньги, которые должны назначаться от государства партии, говорил в своем обращении и сам Зеленский.
Партия "Слуга народа" полностью отказалась от бюджетного финансирования. Деньги перейдут на нужды медиков,
– говорил президент и поощрял другие партии к подобным поступкам.
В комментарии "Украинской правде" Корниенко подтвердил эту информацию, отметив, что сейчас партия ищет выходы из правовой коллизии, но сказал, что политсила от своей идеи не отказывается.
Это было политическое заявление и для нас важно, чтобы те деньги, которые государство выделяет на наше финансирование в этом году, а это около 140 млн гривен, были направлены на борьбу с коронавирусом. Каким образом мы сейчас это сделаем юридически и финансово... мы найдем путь не в обход закона,
– цитирует "Украинская правда" Корниенко.
Государственное финансирование партий: коротко
Осенью 2020 года Верховная Рада сократила его с более миллиарда гривен до около 280 миллионов. Кроме того, теперь финансирование получают только те партии, которые прошли в парламент, а не те, которые преодолели 2% барьер. Таких сейчас является 5:
- "Слуга народа" – в госбюджете на 2020 год предусмотрено 140,5 миллиона гривен;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 42,5 миллиона гривен;
"Европейская солидарность" – 26,4 миллиона гривен на работу партии и 14 миллионов за соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 40,5 миллиона гривен)
- "Голос" – 19 миллионов на работу партии и 14 миллионов за соблюдение принципов гендерного равенства (в сумме 33 миллиона гривен)
- "Батькивщина" – 26,6 миллиона гривен.
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