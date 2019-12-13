"Слуга народа" потратит до миллиона гривен на корпоратив: где будут праздновать нардепы

Партия "Слуга народа" потратит на корпоратив в столичном ресторане CHI в КВЦ "Парковый" до миллиона гривен. Расходы планируют покрыть со спонсорских выплат.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналисту Андрею Павловскому.

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Точно несколько сотен тысяч гривен. Я думаю, что до миллиона. Партия будет платить, конечно,

– заявил Корниенко.

Праздник для депутатов проведут 20 декабря. По словам Корниенко, мероприятие оплатят спонсоры.



КВЦ Парковый / фото Максима Рябенко

Что известно о спонсорах "Слуги народа"

В расследовании журналистов-расследователей "Наши деньги с Денисом Бигусом" говорится, что в третьем квартале 2019 года донорами партии "Слуга народа" стали фирмы, чьи печати нашли дома у Олега Семенова – советника председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера. Он является фигурантом дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.



Также политсилу финансировали компании с признаками фиктивности.