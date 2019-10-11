"Слуга народа" предлагает освободить молодежь до 27 лет от налога на доходы и ЕСВ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить молодежь в возрасте до 27 лет от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Работодатели, которые нанимают таких работников, предлагают освободить от необходимости платить за них единый социальный взнос.
Законопроект №2250 зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.
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Принятие закона поможет молодым украинцам быстрее найти работу, а также остановит трудовую миграцию молодежи. Авторы считают, что законопроект:
- создаст максимально благоприятные условия для студентов, молодых специалистов и работодателей в налаживании сотрудничества;
- повысит уровень практических навыков студентов;
- уменьшит уровень "неофициального" трудоустройства;
- минимизирует финансовую зависимость студентов.
Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ?
Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.
Учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет уплатить за своего работника:
- единый социальный взнос в размере 918,06 гривен;
- удержать с работника налог на доходы физических лиц в размере 751,14 гривен;
- военный сбор в размере 62,60 гривен.
Где в мире отменен такой налог?
В Польше. С 1 августа в Польше вступил в силу закон, согласно которому всю молодежь в возрасте до 26 лет освободили от уплаты налога на доходы физических лиц.
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