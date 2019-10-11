"Слуга народа" предлагает освободить молодежь до 27 лет от налога на доходы и ЕСВ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить молодежь в возрасте до 27 лет от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Работодатели, которые нанимают таких работников, предлагают освободить от необходимости платить за них единый социальный взнос.

Законопроект №2250 зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер. К теме: Зеленский рассказал, что будет с ФОПами Принятие закона поможет молодым украинцам быстрее найти работу, а также остановит трудовую миграцию молодежи. Авторы считают, что законопроект: создаст максимально благоприятные условия для студентов, молодых специалистов и работодателей в налаживании сотрудничества;

повысит уровень практических навыков студентов;

уменьшит уровень "неофициального" трудоустройства;

минимизирует финансовую зависимость студентов. Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ? Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса. Учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет уплатить за своего работника: единый социальный взнос в размере 918,06 гривен;

удержать с работника налог на доходы физических лиц в размере 751,14 гривен;

военный сбор в размере 62,60 гривен. Где в мире отменен такой налог? В Польше. С 1 августа в Польше вступил в силу закон, согласно которому всю молодежь в возрасте до 26 лет освободили от уплаты налога на доходы физических лиц. Важно: Иностранцы не будут покупать украинскую землю: новый законопроект от "Слуги народа"