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      "Слуга народа" предлагает освободить молодежь до 27 лет от налога на доходы и ЕСВ

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / pinterest.com

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает освободить молодежь в возрасте до 27 лет от налога на доходы физических лиц и военного сбора. Работодатели, которые нанимают таких работников, предлагают освободить от необходимости платить за них единый социальный взнос.

      Законопроект №2250 зарегистрировал депутат от партии "Слуга народа" Алексей Кучер.

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      Принятие закона поможет молодым украинцам быстрее найти работу, а также остановит трудовую миграцию молодежи. Авторы считают, что законопроект:

      • создаст максимально благоприятные условия для студентов, молодых специалистов и работодателей в налаживании сотрудничества;
      • повысит уровень практических навыков студентов;
      • уменьшит уровень "неофициального" трудоустройства;
      • минимизирует финансовую зависимость студентов.

      Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ?

      Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.

      Учитывая размер минимальной заработной платы, работодатель должен за свой счет уплатить за своего работника:

      • единый социальный взнос в размере 918,06 гривен;
      • удержать с работника налог на доходы физических лиц в размере 751,14 гривен;
      • военный сбор в размере 62,60 гривен.

      Где в мире отменен такой налог?

      В Польше. С 1 августа в Польше вступил в силу закон, согласно которому всю молодежь в возрасте до 26 лет освободили от уплаты налога на доходы физических лиц.

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      blog_ava
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Законодательство Новости политики Деньги Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Налоги
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