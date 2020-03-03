"Слуга народа" снимает свою кандидатку Алексейчук на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга

Политическая партия "Слуга народа" решила снять свою кандидатку Викторию Алексейчук на довыборах в Верховную Раду по округу №179. В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом кандидатки.

Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в комментарии изданию "Новое время". По его словам, партия уже написала соответствующее заявление в ЦИК.

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По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", кандидат от "Слуги народа" набирает лишь 12,5% голосов.



Опросы группы "Рейтинг" по округу №179 / Фото группы "Рейтинга"

Один из представителей "Слуги народа" объяснил журналистам на условиях анонимности, что к "отзыву" Алексейчук причастен глава МВД Арсен Аваков, который до сих пор имеет значительное влияние в регионе.

Что известно о Виктории Алексейчук?Виктория Алексейчук – юрист, доцентка кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресса криминалистов". По словам Евгении Кравчук, Алексейчук была в составе так называемой Зе! Команды с самого начала.



На президентских выборах она также была доверенным лицом Владимира Зеленского. Она баллотировалась на 174 округе в Харькове, но проиграла самовыдвиженцу Александру Фельдману. После победы Кучера на 179 округе стала его советники на общественных началах.



По информации харьковского издания Kharkiv Today Алексейчук – соратница Вадима Слюсарева (экс-пограничника и экс-помощника Артема Пшонки). В начале декабря 2019 года появились слухи, что Алексейчук может стать вице-губернатором Харьковской области.

Отметим, что согласно последним опросам рейтинг партии "Слуга народа" существенно упал. В то же время фракция сохраняет лидерство среди политических сил в Украине.



Рейтинг партий / Инфографика 24 канала