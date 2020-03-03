17:00
3 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новая русско-турецкая война. Российская медицина пугает
      Вєсті Кремля
      22:15, 2 марта
      Вести.UA: Почему Зеленский созывает Раду. Рабинович подался в диджеи
      Вєсті.UA
      19:46, 2 марта
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ РУСЛАН РЯБОШАПКА

      "Слуга народа" снимает свою кандидатку Алексейчук на довыборах в Раду из-за низкого рейтинга

      - Читати новину українською

      Политическая партия "Слуга народа" решила снять свою кандидатку Викторию Алексейчук на довыборах в Верховную Раду по округу №179. В президентской партии такое решение объяснили низким рейтингом кандидатки.

      Об этом заявил депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура в комментарии изданию "Новое время". По его словам, партия уже написала соответствующее заявление в ЦИК.

      Актуально: "Слуга народа" выдвинула Викторию Алексейчук кандидатом в депутаты: что о ней известно

      По результатам последних опросов социологической группы "Рейтинг", кандидат от "Слуги народа" набирает лишь 12,5% голосов.

      Рейтинг Алексейчук
      Опросы группы "Рейтинг" по округу №179 / Фото группы "Рейтинга"

      Один из представителей "Слуги народа" объяснил журналистам на условиях анонимности, что к "отзыву" Алексейчук причастен глава МВД Арсен Аваков, который до сих пор имеет значительное влияние в регионе.

      Что известно о Виктории Алексейчук?Виктория Алексейчук – юрист, доцентка кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресса криминалистов". По словам Евгении Кравчук, Алексейчук была в составе так называемой Зе! Команды с самого начала.

      На президентских выборах она также была доверенным лицом Владимира Зеленского. Она баллотировалась на 174 округе в Харькове, но проиграла самовыдвиженцу Александру Фельдману. После победы Кучера на 179 округе стала его советники на общественных началах.

      По информации харьковского издания Kharkiv Today Алексейчук – соратница Вадима Слюсарева (экс-пограничника и экс-помощника Артема Пшонки). В начале декабря 2019 года появились слухи, что Алексейчук может стать вице-губернатором Харьковской области.

      Отметим, что согласно последним опросам рейтинг партии "Слуга народа" существенно упал. В то же время фракция сохраняет лидерство среди политических сил в Украине.


      Рейтинг партий / Инфографика 24 канала

      8 марта: какова настоящяя история этого праздника – версии о Кларе Цеткин, евреев и проституток
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики рейтинги Новости Харькова Слуга народа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:02 Рябошапку могут отправить в отставку: что о нем известно
      Наталя Боднар
      сегодня , 15:35 Отставка правительства Гончарука: успехи и провалы, кто может войти в новый Кабмин
      Інна Жолобович
      28 февраля , 14:30 Современные методы лечения геморроя: почему важно при первых симптомах обратиться к врачу
      28 февраля , 15:57 В покерной серии турниров разыграют 5 миллионов гривен онлайн
      26 февраля , 14:46 5 самых частых ошибок при ремонте кухни – фото
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук