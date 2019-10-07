"Слуга народа" Ткаченко вскоре может возглавить КГГА: он уже подал декларацию на должность

Народный депутат от "Слуги народа" и бывший гендиректор 1+1 media Александр Ткаченко уже 9 октября может возглавить Киевскую городскую государственную администрацию. Сейчас же он подал декларацию в НАПК, в которой указал, что претендует на эту должность.

Такая информация есть в публичном реестре. А вот о возможном скором назначении Ткаченко в своем телеграмм-канале написал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

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Александра Ткаченко уже в среду могут назначить главой КГГА. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год, как кандидат на эту должность. В среду должно состояться заседание Кабмина, который может сделать представление на президента о назначении Ткаченко на эту должность,

– говорится в заметке Лещенко.

Свои амбиции относительно должности главы КГГА Ткаченко уже подтвердил в эфире "Радио НВ".

Подал декларацию. Там есть такая ключевая фраза – может. Предлагаю на ней сосредоточиться, потому что это решение президента,

– объяснил ситуацию со своим вероятным назначением Ткаченко.

Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА: видео

Что указано в декларации Ткаченко?

В декларации за 2018 год Ткаченко отметил две квартиры в Киеве. Одна из них принадлежит его жене.

Также там есть информация о двух автомобилях (Land Rover и BMW X5), корпоративных правах на "Телерадиокомпания "Студия 1+1", "Солюшнс", theБабель, "Кинолав", "Книголав", "Квартал ТВ", "1+1 продакшн" и "А. Т. Трейдинг" (на общую сумму 50,7 миллионов гривен).





Скриншот из декларации Ткаченко

Он также указал, что имеет наличными более 300 тысяч долларов и 6,98 миллионов гривен, а на счетах в банках – более 9 тысяч долларов и 200 тысяч гривен.

Что известно об Александре Ткаченко?

Это – руководитель комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа", а ранее – генеральный директор "1+1". В СМИ неоднократно называли его претендентом на пост городского главы Киева на следующих выборах.

Что известно об увольнении Кличко с должности главы КГГА?

Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил освободить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.

Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности главы КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

На следующий день ряд депутатов заявил, что документ за подписью "председателей фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях. Мол, он является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

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12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

Главной, президентской подписи, на документе об увольнении Кличко с должности главы КГГА до сих пор нет.