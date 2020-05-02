"Слуга народа" уже разворачивает штабы на местных выборах: когда начнется кампания
Президентская партия "Слуга народа" уже готовится к местным выборам, которые должны состояться осенью 2020 года. А уже совсем скоро предвыборная кампания в Украине начнется по полной.
Партия уже начинает разворачивать избирательные штабы на местах. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет "РБК – Украина".
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Предвыборная кампания уже может фактически стартовать летом. Например, наша политическая сила уже разворачивает штабы по всей Украине. У нас эта работа ведется. Следующим этапом будет отбор кандидатов, – заявил Качура.
Он также добавил, что кандидатов будут отбирать из нескольких источников и значительная часть кандидатов от "Слуги народа" будет отбираться по конкурсу.
Важно. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.
Выборы и карантин: предыдущие шаги
- Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что разговоры о переносе выборов могут появиться, если карантин затянется до лета.
- Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на конец апреля в Украине не планируют переносить местные выборы, которые должны состояться 25 октября. Спикер Рады надеется, что страна к тому времени выйдет из карантина.
- Он также сообщил, что бюджет местных выборов остается на уровне 1 миллиарда гривен. Предварительно же был 2,2 миллиарда гривен.
- 30 апреля Рада проголосовала за уменьшение залога для кандидатов на местных выборах. В селах и городах с населением до 90 тысяч денежный залог не требуется.