"Слуга народа" уже разворачивает штабы на местных выборах: когда начнется кампания

Президентская партия "Слуга народа" уже готовится к местным выборам, которые должны состояться осенью 2020 года. А уже совсем скоро предвыборная кампания в Украине начнется по полной.

Партия уже начинает разворачивать избирательные штабы на местах. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура, пишет "РБК – Украина".

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Предвыборная кампания уже может фактически стартовать летом. Например, наша политическая сила уже разворачивает штабы по всей Украине. У нас эта работа ведется. Следующим этапом будет отбор кандидатов, – заявил Качура.

Он также добавил, что кандидатов будут отбирать из нескольких источников и значительная часть кандидатов от "Слуги народа" будет отбираться по конкурсу.

Важно. Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

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