11:37
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин забирает у россиян наркотик. Егор Крид – "Сатанист"
      Вєсті Кремля
      21:34, 28 октября
      Вести.UA: Чему Коломойский научил Зеленского. Как Луценко и Гройсман в политику возвращаются
      Вєсті.UA
      20:19, 28 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      "Слуга народа" всей фракцией вышла к трибуне Рады из-за выступления Порошенко: фото, видео

      698 Читати новину українською
      "Слуги народа" обратятся к правоохранителям из-за скандального видео Федины
      "Слуги народа" обратятся к правоохранителям из-за скандального видео Федины / 24 канал

      После выступления пятого президента Петра Порошенко депутаты от "Слуги народа" всей фракцией вышли к трибуне Верховной Рады. С трибуны нардеп Никита Потураев заявил о раздувании плана ненависти в обществе.

      Именно по такому сценарию были потеряны свобода и украинское государство в 1917-1920 годах, заявил Потураев.

      К слову: Нардеп от "Слуги народа" подал заявление в полицию из-за скандала с Фединой и Звиробий

      "Я готовил выступление. Но от Петра Порошенко я не услышал ни слова о неприемлемой ситуации, которая случилась на днях. Наоборот мы снова слышим, что мы что-то не доделываем, что-то не попросили, что-то не выполнили", – подчеркнул депутат.

      Он подчеркнул, что когда публично звучат призывы к мятежу в сторону добровольцев и ветеранов, это не является свободой слова.

      Звучат призывы к уничтожению верховного главнокомандующего. Может, это действительно право на свою позицию, а, возможно, это государственная измена. Я считаю, что мы должны вместе с этим разобраться – вместе, Верховной Радой,
      – заявил Никита Потураев.

      Поэтому фракция "Слуги народа" начала сбор подписей для обращения в правоохранительные органы по поводу призывов к убийству гражданина Украины. После этого депутаты освободили проход к трибуне Верховной Рады.

      Выступление "Слуги народа" с трибуны Рады: смотрите видео

      О каких призывах к убийству говорили депутаты?

      Народная избранница от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала на своей странице в фейсбук видео 26 октября, в котором вместе с волонтеркой Марусей Звиробий комментирует визит президента Зеленского в Золотое.

      Женщины использовали ненормативную лексику, а также обратились к гаранту.

      Ты там чаще езды, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет,
      – адресовала свои слова Зеленскому Звиробий.

      София Федина подхватила ее слова: "Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".

      "Слуги народа" всей фракцией вышли к трибуне: смотрите фото

      blog_ava
      От курения вейпа умерло 36 человек: загадочной болезни дали название
      сегодня
      9247
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Европейская солидарность Слуга народа Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
      сегодня , 11:30 Украина – это больше, чем борщ и сало, – Оля Фреймут рассказала о создании книги "Свадьба"
      Марта Вересюк 7
      Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть
      сегодня , 10:46 Разведение войск и конфликт с добровольцами: что случилось и как дальше будет действовать власть
      Інна Жолобович 299
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      25 октября , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      453
      SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      сегодня , 10:01 SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку
      Під обкладинкою 308
      Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      сегодня , 09:00 Неідеальні префекти, або Від децентралізації до небезпечного авторитаризму на місцях
      Наталія Лебідь 253
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук