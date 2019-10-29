"Слуга народа" всей фракцией вышла к трибуне Рады из-за выступления Порошенко: фото, видео

После выступления пятого президента Петра Порошенко депутаты от "Слуги народа" всей фракцией вышли к трибуне Верховной Рады. С трибуны нардеп Никита Потураев заявил о раздувании плана ненависти в обществе.

Именно по такому сценарию были потеряны свобода и украинское государство в 1917-1920 годах, заявил Потураев.

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"Я готовил выступление. Но от Петра Порошенко я не услышал ни слова о неприемлемой ситуации, которая случилась на днях. Наоборот мы снова слышим, что мы что-то не доделываем, что-то не попросили, что-то не выполнили", – подчеркнул депутат.

Он подчеркнул, что когда публично звучат призывы к мятежу в сторону добровольцев и ветеранов, это не является свободой слова.

Звучат призывы к уничтожению верховного главнокомандующего. Может, это действительно право на свою позицию, а, возможно, это государственная измена. Я считаю, что мы должны вместе с этим разобраться – вместе, Верховной Радой,

– заявил Никита Потураев.

Поэтому фракция "Слуги народа" начала сбор подписей для обращения в правоохранительные органы по поводу призывов к убийству гражданина Украины. После этого депутаты освободили проход к трибуне Верховной Рады.

Выступление "Слуги народа" с трибуны Рады: смотрите видео

О каких призывах к убийству говорили депутаты?

Народная избранница от "Европейской солидарности" София Федина опубликовала на своей странице в фейсбук видео 26 октября, в котором вместе с волонтеркой Марусей Звиробий комментирует визит президента Зеленского в Золотое.

Женщины использовали ненормативную лексику, а также обратились к гаранту.

Ты там чаще езды, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя взорвет,

– адресовала свои слова Зеленскому Звиробий.

София Федина подхватила ее слова: "Там ненароком может взорваться граната, там бывают обстрелы".

"Слуги народа" всей фракцией вышли к трибуне: смотрите фото