"Слуга народа" выдвинула Викторию Алексейчук кандидатом в депутаты: что о ней известно

Партия "Слуга народа" на съезде 3 февраля одобрила кандидатуру Виктории Алексейчук кандидатом в народные депутаты по 179 округу в Харьковской области. Она может занять место Алексея Кучера в Раде, который победил на этом округе, но перешел на должность главы Харьковской ОГА.

Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в фейсбук.

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В заседании партии принимали участие более 10 человек, в том числе глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции в Верховной Раде Александр Корниенко. Харьковскую "Слугу народа" представлял Павел Сушко.

Отметим, что довыборы в избирательном округе №179 в Харьковской области состоятся 15 марта. Округ №179 с центром в Краснограде охватывает Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы.

Что известно о Виктории Алексейчук

Виктория Алексейчук – юрист, доцент кафедры криминалистики Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, член международной организации "Конгресс криминалистов".

По словам Евгении Кравчук, Алексейчук была в составе так называемой Зе! Команды с самого начала. На президентских выборах она также была доверенным лицом Владимира Зеленского.

Она баллотировалась на 174 округе в Харькове, но проиграла самовыдвиженцу Александру Фельдману. После победы Кучера на 179 округе стала его советником на общественных началах.

По информации харьковского издания Kharkiv Today, Алексейчук – соратница Вадима Слюсарева (бывший пограничник и экс-помощник Артема Пшонки). В начале декабря 2019 года появились слухи, что Алексейчук может стать вице-губернатором Харьковской области.