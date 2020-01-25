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      "Слуга народа" заверила, что финансирование Пинчуком поездки в Давос не является коррупцией

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      Верещук: НАПК подтвердило, что финансирование Пинчуком поездки депутатов в Давос – не коррупция / news.liga.net

      Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала информацию о том, что олигарх Виктор Пинчук профинансировал поездки народных избранников на форум в Давос. Она выразила убеждение, что это нельзя считать коррупцией.

      Для того, чтобы убедиться в отсутствии коррупционной составляющей, парламентарка даже консультировалась с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом Ирина Верещук сообщила в комментарии "Радио Свобода".

      Интересно: Украинские депутаты попытались объяснить, за чьи деньги прибыли в Давос: что из этого получилось

      НАПК утверждает, что когда депутаты были в командировке, то это не является коррупцией. Даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция,
      – заявила народная избранница.

      Зато, по словам Верещук, если бы депутаты не были в командировке, но получили деньги, то были бы вынуждены объяснять, что это за "подарок" такой.

      Что известно о поездке украинской делегации в Давос

      Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны официального Киева поехали:

      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

      Кроме того, известно, что в Давос прибыли и несколько министров, в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова.

      Кроме того, на форуме Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

      Интересно, что Пинчук в Давос приглашал и пятого президента Петра Порошенко, но тот не поехал из-за допроса в ГБР. Также олигарх пригласил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: НАПК Ирина Верещук Давос 2020 Виктор Пинчук Слуга народа Коррупция Новости Украины Новости политики
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