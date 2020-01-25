"Слуга народа" заверила, что финансирование Пинчуком поездки в Давос не является коррупцией

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала информацию о том, что олигарх Виктор Пинчук профинансировал поездки народных избранников на форум в Давос. Она выразила убеждение, что это нельзя считать коррупцией.

Для того, чтобы убедиться в отсутствии коррупционной составляющей, парламентарка даже консультировалась с Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции. Об этом Ирина Верещук сообщила в комментарии "Радио Свобода".

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НАПК утверждает, что когда депутаты были в командировке, то это не является коррупцией. Даже если эта командировка профинансирована не из государственного бюджета, это не коррупция,

– заявила народная избранница.

Зато, по словам Верещук, если бы депутаты не были в командировке, но получили деньги, то были бы вынуждены объяснять, что это за "подарок" такой.

Что известно о поездке украинской делегации в Давос

Делегацию Украины в Давосе возглавили президент Владимир Зеленский и премьер Алексей Гончарук. Также в Швейцарию со стороны официального Киева поехали:

министр иностранных дел Вадим Пристайко ,

, олигарх Виктор Пинчук , который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,

, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский ,

, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко ,

, директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

Кроме того, известно, что в Давос прибыли и несколько министров, в частности глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр финансов Оксана Маркарова.

Кроме того, на форуме Украину представили и 23 нардепа. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков относительно последнего отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

Интересно, что Пинчук в Давос приглашал и пятого президента Петра Порошенко, но тот не поехал из-за допроса в ГБР. Также олигарх пригласил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко и лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко.