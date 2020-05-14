В "Слуге народа" есть кандидаты посильнее Ткаченко или Тищенко, – Трофимов о выборах мэра Киева

В 2020 году киевляне будут избирать нового мэра. Пока официальных кандидатов на эту должность нет. Не назвала своего кандидата и правящая партия "Слуга народа".

В Офисе Президента заявляют, что они готовы выставить только сильную кандидатуру. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя ОП Сергей Трофимов в интервью Дмитрию Гордону.

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По его словам, кандидатура от "Слуги народа" может стать неожиданностью для всех. Пока же в партии ищут ее.

При этом он добавил, что это не обязательного будет заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко или председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Они в пуле всех кандидатов, которые рассматриваются. Но я считаю, что есть более сильные кандидаты", – заявил Трофимов.

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За кого готовы отдать свои голоса киевляне

Действующий мэр Киева Виталий Кличко имеет наибольшие шансы на победу в местных выборах в 2020 году. Согласно результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" 4-7 апреля 2020 года среди жителей Киева, его готовы поддержать более трети избирателей.

Результаты соцопроса:

Виталий Кличко – 38,7% среди тех, кто определился с выбором;

Сергей Притула – 9,1%;

Александр Ткаченко – 8,8%;

Андрей Пальчевский – 8,2%;

Александр Омельченко – 6,4%;

Александр Попов – 5,2%;

Борислав Береза ​​– 4,4%.

Рейтинги других кандидатов – менее 4%. Не определились с выбором – около четверти опрошенных.

Зато в городской совет среди лидеров партия "Слуга народа". Ее поддерживают 22,3% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 18,6% таких опрошенных проголосовали бы за партию "Европейская солидарность", 13,5% – за партию УДАР, 9,4% – партию "Батькивщина", 7,2% – партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 5,9% – партию "Голос". Затруднились с выбором около четверти опрошенных.

Что известно о предстоящих местных выборах?

Они должны состояться 25 октября 2020 года. В рамках местных выборов будут избирать глав и депутатов поселковых, городских, районных и областных советов.

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