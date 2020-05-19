В "Слуге народа" уже слабо верят, что на Донбассе в этом году пройдут выборы

Председатель фракции "Слуги народа" Давида Арахамия заявил, что шансы провести выборы на оккупированном Донбассе маловероятны. В то же время, по его словам, шансы еще есть".

С расширением формата переговоров в Минске этот процесс зашевелился значительно быстрее, заявил Давид Арахамия в интервью Интерфаксу.

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Действительно, когда мы подключили председателей комитетов, этот процесс ожил, есть положительная динамика. Впрочем пока это выглядит малореалистично. Хотя, как и раньше, есть еще шансы,

– сказал народный депутат.

Он также подчеркнул, что в президентской команде не изменилась позиция относительно формата проведения выборов. Мол, они возможны лишь после установления контроля за границей.

Что известно об идее проведения выборов на Донбассе?Об этом неоднократно говорил Президент Украины Владимир Зеленский. Он заявлял, что задачей его команды будет завершение войны на Донбассе до конца 2020 года.



Для этого там должны были состояться местные выборы в октябре – тогда же, когда и на остальной территории Украины. Заявление Арахамії – это не первое признание кого-то из президентской команды, что этой цели достичь, вероятно, не удастся.

Остановить местные выборы в Украине – невозможно

Если проведение местных выборов на Донбассе выглядит сомнительно, то на остальной территории Украины так же сомнительным выглядит не проведения выборов. По меньшей мере, по мнению Давида Арахамии.

Даже если будет новая волна пандемии, я не понимаю, каким образом это можно сделать. Для остановки выборов надо вносить изменения в Конституцию. Изменения к Конституции – это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно,

– заявил парламентарий.

Отдельно он прокомментировал возможность проведения выборов в режиме онлайн. По словам депутата, пока думать об этом рано, но Министерство цифровой трансформации работает в этом направлении.

"Когда мы получим единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где голосуют. Тогда можно реально вводить этот диджитал ID и давать человеку возможность голосовать", – резюмировал Арахамия.

Что известно о местных выборах 2020?Они должны состояться 25 октября 2020 года. В рамках волеизъявления украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.