Народні депутати від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла та Максим Бужанський посперечалися у прямому ефірі. Темою для суперечки стала інформаційна гігієна та агенти впливу.

Деталі скандалу між "слугами"

В ефірі одного з українських телеканалів Безугла назвала проросійського письменника агентом ворожого впливу, а також відмовилася відповідати на його запитання.

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Бужанський обурився такими словами колеги по фракції. На його думку, вони потребують конкретних доказів.

Ви як член комітету з розвідки негайно маєте звернутися з заявою або ж не молоти дурниць і не ганьбити своїх колег по фракції. Ви вже перетворилися у посміховисько на всіх ефірах. Який він агент впливу? Це може ви агент впливу? Напишіть на нього заяву,

– кричав Бужанський.

У відповідь Безугла сказала, що такі агенти впливу є і в парламенті. "Інформаційні операції та операції впливу – частина війни. Нас руйнують з середини".

Дискусія продовжилася у мережі

Згодом Бужанський у своєму телеграмі назвав висловлювання своєї колеги набором "малого порохобота". Він порадив Безуглій не забувати, що виборці "Слуги народу" голосували не за професійність, а за совість депутатів.

"Всю маячню про інформаційну гігієну придумали порохоботи, щоб закрити рот кожному не згідному в країні", – наголосив нардеп.

Безугла ж у своєму фейсбуці заявила, що довго мовчала щодо дій Бужанського, але вважає їх "зневагою до колег і до справи".

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Інформаційна гігієна потрібна кожному громадянину і є складовою здорового глузду, а не набору "молодого порохобота". Придумали інформаційну гігієну та безпеку для виживання. Інакше країни розхитуються зсередини і поглинаються іншими,

– написала чиновниця.

Водночас вона погодилася з колегою, що виборці обирали їх як совісних, а не досвідчених фахівців.