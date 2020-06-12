"Слуги народа" на Банковой обсудили праймериз на мэра Киева
Партия "Слуга народа" 12 июня провела встречу в Офисе Президента. Народные депутаты обсудить формат проведения праймериз среди потенциальных кандидатов на должность городского главы Киева.
Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.
К слову Как выбирать кандидата в мэры Киева от "Слуги народа": объяснение Зеленского
"Мы общались относительно будущего формата праймериз", - пояснил Арахамия.
По его словам, на встречу пришли политики, которые хотят принять участие в праймериз.
Что такое праймериз?
Это такой тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.
Выборы мэра Киева: что известно
- Выборы мэра Киева и Киевсовета должны состояться 25 октября 2020 года.
- Сейчас лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является партия "Слуга народа".
- Исследования нескольких социологических групп показывают, что киевляне готовы отдать больше всего голосов за действующего городского главу Виталия Кличко.
Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала