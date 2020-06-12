Партия "Слуга народа" 12 июня провела встречу в Офисе Президента. Народные депутаты обсудить формат проведения праймериз среди потенциальных кандидатов на должность городского главы Киева.

Об этом рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Мы общались относительно будущего формата праймериз", - пояснил Арахамия.

По его словам, на встречу пришли политики, которые хотят принять участие в праймериз.

Что такое праймериз?

Это такой тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.

Выборы мэра Киева: что известно

Выборы мэра Киева и Киевсовета должны состояться 25 октября 2020 года.

Сейчас лидером симпатий на выборах в городской совет, по данным социологов, является партия "Слуга народа".

Исследования нескольких социологических групп показывают, что киевляне готовы отдать больше всего голосов за действующего городского главу Виталия Кличко.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала