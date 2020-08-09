Центральная избирательная комиссия назначила местные выборы в 24 регионах, однако на подконтрольную Украине территорию вблизи линии разграничения на Донбассе это не распространяется. Поэтому областная организация партии "Слуга народа" в Донецкой области настаивает на проведении там выборов.

Об этом говорится в заявлении политсилы, что обнародована на ее фейсбук-странице.

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Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы, как один выступаем "за" проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона,

– говорится в сообщении.

Как "слуги народа" предлагают решить этот вопрос:

В крыле политсилы заявляют, что Донецкая военно-гражданская администрация и вся команда президента в регионе провели ряд консультаций с командованием ООС по созданию безопасных условий для проведения голосования в прифронтовых районах.

Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений,

– отметили "слуги".

В то же время, они добавили, что понимают: самое главное – жизни людей. Следовательно, в партии пообещали, что в этом вопросе "не будет никаких политических спекуляций или давления".

Впрочем, "слуги" будут настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения "безотлагательно, сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности".

Чтобы придать словам о необходимости проведения выборов вдоль прифронтовой линии, партийцы вспомнили о режиме тишины, что действует на Донбассе с 27 июля.

Режим тишины, который к слову, выполняется со многими нарушениями со стороны боевиков, в партийной ячейке "слуг" в Донецкой области называют "самым весомым шагом для достижения мира в Украине за последние шесть лет".

"Каждый час, каждые сутки без огня и смертей приближает Донбасс к устойчивому миру. Имеем искреннюю надежду, что успех мирных инициатив президента Зеленского позволит провести выборы на всей территории Донецкой области", – добавляют в своем заявлении партийцы.

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