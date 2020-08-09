"Слуги народа" на Донеччине хотят местные выборы возле передовой
Центральная избирательная комиссия назначила местные выборы в 24 регионах, однако на подконтрольную Украине территорию вблизи линии разграничения на Донбассе это не распространяется. Поэтому областная организация партии "Слуга народа" в Донецкой области настаивает на проведении там выборов.
Об этом говорится в заявлении политсилы, что обнародована на ее фейсбук-странице.
Главное ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября: в ОРДЛО они не состоятся
Донецкая областная организация партии "Слуга народа" категорически против ограничения избирательных прав жителей Донбасса в любых проявлениях. Мы, как один выступаем "за" проведение местных выборов на всей подконтрольной Украине территории региона,
– говорится в сообщении.
Как "слуги народа" предлагают решить этот вопрос:
- В крыле политсилы заявляют, что Донецкая военно-гражданская администрация и вся команда президента в регионе провели ряд консультаций с командованием ООС по созданию безопасных условий для проведения голосования в прифронтовых районах.
Мы озвучили нашу общую и принципиальную позицию – выборы на Донбассе должны состояться, без исключений,
– отметили "слуги".
- В то же время, они добавили, что понимают: самое главное – жизни людей. Следовательно, в партии пообещали, что в этом вопросе "не будет никаких политических спекуляций или давления".
- Впрочем, "слуги" будут настаивать на проведении местных выборов на отдельных территориях вдоль линии соприкосновения "безотлагательно, сразу же после предоставления военным командованием достаточных гарантий безопасности".
- Чтобы придать словам о необходимости проведения выборов вдоль прифронтовой линии, партийцы вспомнили о режиме тишины, что действует на Донбассе с 27 июля.
- Режим тишины, который к слову, выполняется со многими нарушениями со стороны боевиков, в партийной ячейке "слуг" в Донецкой области называют "самым весомым шагом для достижения мира в Украине за последние шесть лет".
"Каждый час, каждые сутки без огня и смертей приближает Донбасс к устойчивому миру. Имеем искреннюю надежду, что успех мирных инициатив президента Зеленского позволит провести выборы на всей территории Донецкой области", – добавляют в своем заявлении партийцы.
Местные выборы в Украине: коротко о главном
- 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года.
- На местных выборах традиционно будут избирать глав и депутатов советов в большинстве населенных пунктов Украины, а также членов областных советов.
- Участие смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления по реформе децентрализации.
- Голосование состоится по новому избирательному законодательству, 22 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.