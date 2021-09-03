"Слуги народа" хотят провести в Раде "морской день"
Источник:"Слуга народа"
Нардепы от "Слуги Народа" хотят назначить в Верховной Раде специальный "морской" пленарный день. Во время него избранники хотят рассмотреть лишь законопроекты, касающиеся портовой сферы и морехозяйственного комплекса.
Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время поездки в Одессу. Там он встретился с предпринимателями и должностными лицами морской отрасли.
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Зачем Раде "морской день"
Вопросов настолько много, что у нас уже вызревает "морской день" в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их,
– пояснил он.
Как отметил заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, от работы водного транспорта зависит благосостояние более 1 миллиона украинцев, которые задействованы в отрасли. Впрочем, накопились проблемы, которые длительное время не решали.
Какие проблемы морской отрасли проговорили на встрече
- дивидендная политика, которая не позволяет госпредприятиям оставлять достаточно денег на собственное развитие;
- поощрение перевода судов под украинский флаг;
- передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
- сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе и.о.
- отсутствие денег на дноуглубление;
- сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов;
- высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке автодорог в порты;
- нехватка законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.