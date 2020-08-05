Представители "Слуги народа" в рамках рекламной кампании разместили на Закарпатье билборды с ошибкой. В лозунге "слуг" не хватает запятой.

Заметил ошибку и распространил фото билборда в твиттере журналист Виталий Глагола.

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Текст лозунга на билборде такой: "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну".



"Слуги народа" разместили на Закарпатье билборды с ошибкой / Телеграмм Виталия Глаголы

В лозунге закарпатских "Слуг народа" перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение,

– заметил Глагола.

Запятая в предложении нужна, ведь она отделяет подрядную часть предложения.

Интересно! В 2019 году, во время парламентской кампании, кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александр Пекар (68 округ) разместил в интернете свое резюме. В нем он сделал почти 20 ошибок.

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Ранее стало известно, что агитацию проводят уже 16 политических партий, хотя официально этого нельзя делать.

Среди нарушителей