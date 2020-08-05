"Слуги народа" разместили на Закарпатье билборды с ошибкой: фотодоказательство
Представители "Слуги народа" в рамках рекламной кампании разместили на Закарпатье билборды с ошибкой. В лозунге "слуг" не хватает запятой.
Заметил ошибку и распространил фото билборда в твиттере журналист Виталий Глагола.
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Текст лозунга на билборде такой: "З тими хто хоче будувати краще Закарпаття, Україну".
"Слуги народа" разместили на Закарпатье билборды с ошибкой / Телеграмм Виталия Глаголы
В лозунге закарпатских "Слуг народа" перед словом "кто" должна быть запятая, потому что это сложноподчиненное предложение,
– заметил Глагола.
Запятая в предложении нужна, ведь она отделяет подрядную часть предложения.
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Среди нарушителей
- "Слуга народа"
- "За будущее!"
- "Победа Пальчевского"
- "Батькивщина"
- "Свобода"
- "Украинская галицкая партия"
- "Пропозиція"
- "Оппозиционная платформа – За Жизнь"
- "Сила людей"
- "Демократична сокира"
- "Духовная Украина"
- "Европейская солидарность"
- "Родная страна"
- "Европейская партия Украины"
- "Рідний дім"
- "Нові обличчя".