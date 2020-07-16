"Слуги народа" сегодня должны определиться с кандидатом на должность городского председателя Киева от фракции. Члены фракции пока постепенно съезжаются в КВЦ "Парковый", где и состоятся внутрипартийные праймериз.

Представители монобольшинства проведут внутрипартийное голосование. Депутаты будут бросать в прозрачные ящики свои голоса за какого-то из кандидатов. Об этом сообщает журналистка 24 канала.

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Перед этим все кандидаты должны кратко огласить свою программу и представить социологические опросы, которые накануне заказала фракция.

"Слуги народа" получили информацию, что объявлять того, кто пойдет на выборы мэра Киева от фракции, будет президент Владимир Зеленский.

Что известно о кандидатах от "Слуги народа"

От президентской партии на кресло мэра столицы претендуют сразу 5 политиков. В частности о намерении идти на местные выборы объявили:

Александр Дубинский,

Александр Качура,

Ирина Верещук

Николай Тищенко

Дмитрий Гурин. Он о своем желании участвовать в праймериз заявил вчера, 16 июля.

В комментарии 24 каналу Александр Качура отметил, что не может назвать эти внутрипартийные предвыборы, в прямом смысле "праймериз". По его словам, это псевдопраймериз.

Журналистка 24 канала о праймериз "Слуги народа": видео