"Котляр – некомандный игрок", – "слуги"

В "Слуге" заявили, что Котляр не обсуждал свое решение ни с фракцией, ни с представительством партии в горсовете. Кроме того, он его даже не объяснил.

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Котляр никак не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и президента. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как некомандных игрок,

– говорится в заявлении.

"Слуги" обвинили депутатов от "Европейской Солидарности", ОПЗЖ и "Блока Вилкула" в "негласной коалиции и политическом фарсе". Представители провластной партии покинули сессионный зал.

Политсила также возмутилась, что сын умершего мэра Константина Павлова принял участие в "показательной спектакле": "Вы с трибуны призвали депутатов не спекулировать на смерти отца – также мы советуем вам не делать этого".

В Кривом Роге умер мэр: что известно

15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его дома. На теле чиновника были огнестрельные ранения, а рядом лежало ружье.

В полиции рассматривают 3 версии трагедии: убийство, доведение до самоубийства, неосторожное обращение с оружием.

Временно исполнять обязанности главы города начал бывший мэр Юрий Вилкул. Его кандидатуру поддержали 32 депутата после того, как Котляр сложил полномочия секретаря.

Полный текст заявления "Слуги народа" в фейсбуке:

Сегодняшнее заявление Александра Котляра о сложении полномочий секретаря городского совета является предательством.

Это решение не было обсуждено ни с депутатской фракцией политической партии "Слуга Народа" в Криворожском городском совете, ни с Криворожской городской организацией партии. Котляр никоим образом не обосновал свою позицию, предав принципы нашей политической силы и Президента Украины Владимира Зеленского. Котляр не способен взять на себя ответственность перед городом и его жителями. Он показал себя не только как несостоятельный политик, но и как совсем некомандный игрок.

Фракция ПП "Слуга Народа" покинула сессионный зал, ведь не видела смысла наблюдать за политическим фарсом, устроенным негласной коалицией партий "Европейская Солидарность", ОПЗЖ и Блок Вилкула. Обвинения сына погибшего Константина Павлова в адрес главы фракции ЧП "Слуга народа" и других депутатов в очередной раз доказывают, что оппоненты не пренебрегают какими-либо циничными манипуляциями.

Юрий Константинович, мы поражены, что вы, еще не оправившись от трагической потери отца, приняли участие в этом показательном спектакле. Вы с трибуны призывали депутатов не спекулировать на смерти отца – мы также советуем вам не делать этого.