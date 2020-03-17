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      "Слуги народа" после встречи с Ермаком изменили категоричное мнение против переговоров с ОРДЛО

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      Депутатам из "Слуги народа", которые выступали против консультативного совета на Донбассе, подробно объяснили стратегию главы Офиса Президента. По словам председателя фракции Давида Арахамии, многие из них изменили свое мнение после этого.

      Некоторые из депутатов отозвали свою подпись от заявления против переговоров. Об этом заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады, пишет "Украинская правда".

      Что сказал Ермак Это лишь декларация – Ермак рассказал о скандальном документе, подписанном в Минске

      На встрече с депутатами Ермак рассказал о стратегии на Донбассе и пообещал прислушиваться к мнению фракции в будущем по вопросу мира на Донбассе.

      К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы пытаемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, которая у нас есть поддержка или нет,
      – отметил Арахамия.

      Что предшествовало

      • Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление с требованием не допустить к Консультативному совету представителей ОРДЛО. В нем депутаты напомнили, что Россия – оккупант, а переговоры с ОРДЛО не могут быть ни в одной форме.
      • Впоследствии группа "Слуг народа" пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.
      • На 13 марта документ подписали 56 нардепов фракции "Слуга народа".​

      Скандальный документ подписан в Минске: основное

      • Встреча трехсторонней контактной группы в Минске состоялась 11 марта. В ней принимали участие глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и отвечающий в Кремле за украинское направление Дмитрий Козак.
      • Во время встречи стороны подписали документ о создании консультативного совета, в котором примут участие представители Украины и боевики из оккупированных Россией территорий Донбасса.
      • Новый орган должен в основном состоять из политической подгруппы ТКГ.
      • Россия, со своей стороны, называет вышеупомянутый Консультативный совет "органом для прямого диалога Донбасса и Киева политических решений".
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Национальная платформа примирения и единства Слуга народа Давид Арахамия
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