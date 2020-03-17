"Слуги народа" после встречи с Ермаком изменили категоричное мнение против переговоров с ОРДЛО

Депутатам из "Слуги народа", которые выступали против консультативного совета на Донбассе, подробно объяснили стратегию главы Офиса Президента. По словам председателя фракции Давида Арахамии, многие из них изменили свое мнение после этого.

Некоторые из депутатов отозвали свою подпись от заявления против переговоров. Об этом заявил Арахамия в кулуарах Верховной Рады, пишет "Украинская правда".

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На встрече с депутатами Ермак рассказал о стратегии на Донбассе и пообещал прислушиваться к мнению фракции в будущем по вопросу мира на Донбассе.

К тому же господин Ермак на заседании фракции пообещал, что если будет какое-то подписание, у нас будет отдельное заседание фракции по этому вопросу. Он всем объяснит, какая у нас стратегия, что мы пытаемся сделать. Мы проголосуем, в том числе на фракции, чтобы он понял, которая у нас есть поддержка или нет,

– отметил Арахамия.

Что предшествовало

Группа нардепов фракции "Слуга народа" распространила в сети заявление с требованием не допустить к Консультативному совету представителей ОРДЛО. В нем депутаты напомнили, что Россия – оккупант, а переговоры с ОРДЛО не могут быть ни в одной форме.

Впоследствии группа "Слуг народа" пришла в Офис Президента, чтобы обсудить вопрос с президентом.

На 13 марта документ подписали 56 нардепов фракции "Слуга народа".​

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