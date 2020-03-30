"Слуги народа" за Коломойского?

Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта.

Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов. Затем – упадок экономики и угроза дефолта…

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Теперь – очередь за народными депутатами. Народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите правильный путь".