13:11
30 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      "Слуги народа" за Коломойского?

      -
      Монобільшість – прислужники чужих інтересів чи все ж слуги народу? / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский утратил контроль над своей фракцией и впервые не смог добиться от большинства "слуг народа" голосования за необходимые ему законопроекты сегодня 30 марта.

      Накануне 29 марта президент Владимир Зеленский обратился к депутатам в специальном телевизионном обращении: "Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый – принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса. Второй путь – провал этих законов. Затем – упадок экономики и угроза дефолта…

      Интересно: Простой выбор для президента. Надо просто прекратить стрелять себе в ногу

      Теперь – очередь за народными депутатами. Народ Украины четко увидит, готовы ли вы защищать его интересы. Общество поймет – вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Выберите правильный путь".

      И депутаты выбрали путь – в повестку дня Верховной Рады 30 марта не включены ключевые законопроекты – о рынке земли и о запрете возврата средств национализированных банков.

      Причина – отсутствие необходимого числа голосов, о чем писал Цензор.Нет еще 28 марта. Законопроекты Зеленского полностью поддержали его главные политические оппоненты – "Европейская солидарность" и "Голос". Но монофракция "слуг" не дала своему президенту требуемую ему поддержку.

      По данным Цензор.Нет, президент смог заручиться гарантированной поддержкой около 170-180 голосов в своей фракции из 254 – и это несмотря на неделю интенсивных переговоров. Законопроект балансирует на грани, голосов может и не хватить. Другие фракции и группы могут дать примерно 45-50 голосов, для гарантии надо надежно собрать среди слуг хотя бы 190.

      Обратите внимание: Коронавирус может убить экономику Украины

      Налицо раскол фракции, и чтобы не рисковать и не делать раскол явным, ключевые законопроекты решили перенести – когда, думаю, сегодня станет ясно. Безусловно, ОП будет продолжать работу по сбору голосов. И вполне вероятно, Зеленскому удастся переломить ситуацию, во всяком случае, президент прилагает для этого все усилия.

      Но после того, как один из ключевых переговорщиков Зеленского – глава Офиса президента Андрей Ермак, оказался под ударом обвинений в коррупции со стороны "слуги народа" Гео Лероса, деятельность президента в Раде будет еще более затруднена.

      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Андрей Ермак Слуга народа Приватбанк Рынок земли Дефолт в Украине Верховная Рада Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:25 Прогноз погоды на 30 марта: в Украину идет значительное похолодание и снег
      Новини України 4603
      сегодня , 07:41 Интервью Гончарука: почему согласился на отставку и как это повлияло на инвесторов и МВФ
      Перехресний допит 4385
      сегодня , 12:20 Коронавирус в России: зафиксированы более 1 800 больных
      Лікування 123291
      сегодня , 08:19 Криклий, Уманский и Емец в ближайшее время могут покинуть Кабмин
      Новини України 5740
      сегодня , 10:13 Украина полностью зарывает границы: сколько украинцев эвакуировали из каких стран
      Новини України 10286
      сегодня , 12:12 Рынок труда в условиях карантина: как найти дистанционную работу
      Статті 10348
      сегодня , 11:11 Коронавирус в Украине: заразились 480 человек
      Лікування 141359
      сегодня , 08:40 Трамп назвал свою "приемлемую границу" количества жертв коронавируса в США
      Новини світу 3619
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:00 Украина против коронавируса и зомби, или Вечный вирусолог Аваков
      Михайло Дубинянський
      сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
      Емал Набі
      29 марта , 23:00 Почему убрали Рябошапку, чего ждать от Зеленского и Ермака в Минске: интервью с Гончаруком
      Олена Трибушна
      Залиште відгук