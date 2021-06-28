Полицейские подтвердили что задержали мужчину с таким именем и фамилией, но неизвестно, был ли это именно народный депутат.

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Что известно об инциденте

По данным местных телеграмм-каналов, правоохранители задержали Васильковского за рулем Toyota Land Cruiser. Произошло это в ночь на 28 июня. Патрульные заподозрили, что нардеп управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

У него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет,

– рассказали в полиции.

Сам нардеп отказался от прохождения освидетельствования. Несмотря на это, на него составили админ протокол по статье 130 Об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.



Полицейские составили админпротокол / Фото "Думская"



Нардепа поймали пьяным за рулем / Фото "Думская"

Материалы планируют передать в суд. Также одесские правоохранители изъяли у "слуги" водительское удостоверение. Санкция статьи предусматривает наказание:

штраф в виде 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 10 000 гривен);

лишение права управления транспортными средствами на 1 год.

Заметим, что это уже не первый подобный инцидент с Васильковским. В июле 2020 года полиция Одессы вроде бы остановила Toyota Land Cruiser, за рулем которого ехал Васильковский. К нему также подъехали сотрудники Государственного бюро расследований.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала обратились за комментарием к нардепу и ждут ответа. Мы обновим этот материал, когда появится актуальная информация.