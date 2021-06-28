"Слугу" Васильковского поймали пьяным за рулем - СМИ
Источник:24 канал
Правоохранители Одесской области поймали пьяным за рулем Игоря Васильковского. Говорится, вероятно, о нардепе от "Слуги народа". На него составили административный протокол.
Полицейские подтвердили что задержали мужчину с таким именем и фамилией, но неизвестно, был ли это именно народный депутат.
Важно Убежал от мамы в поле на самокате: в Киеве всю ночь искали 5-летнего мальчика – фото
Что известно об инциденте
По данным местных телеграмм-каналов, правоохранители задержали Васильковского за рулем Toyota Land Cruiser. Произошло это в ночь на 28 июня. Патрульные заподозрили, что нардеп управлял транспортным средством в состоянии опьянения.
У него была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет,
– рассказали в полиции.
Сам нардеп отказался от прохождения освидетельствования. Несмотря на это, на него составили админ протокол по статье 130 Об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.
Полицейские составили админпротокол / Фото "Думская"
Нардепа поймали пьяным за рулем / Фото "Думская"
Материалы планируют передать в суд. Также одесские правоохранители изъяли у "слуги" водительское удостоверение. Санкция статьи предусматривает наказание:
- штраф в виде 600 необлагаемых минимумов доходов граждан (более 10 000 гривен);
- лишение права управления транспортными средствами на 1 год.
Заметим, что это уже не первый подобный инцидент с Васильковским. В июле 2020 года полиция Одессы вроде бы остановила Toyota Land Cruiser, за рулем которого ехал Васильковский. К нему также подъехали сотрудники Государственного бюро расследований.
Машины нет в декларации
Интересно, что Васильковский был за рулем Toyota Land Cruiser, которой нет в его декларации. Также о задержании Васильковского написал бывший помощник одного из народных депутатов Алексей Павловский. По его словам, свидетелей задержания не было, поэтому они не указаны в протоколе.Обратите внимание! Журналисты 24 канала обратились за комментарием к нардепу и ждут ответа. Мы обновим этот материал, когда появится актуальная информация.