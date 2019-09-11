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      "Слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Раде: видео

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      "Слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде
      "Слугу народа" поймали на кнопкодавстве в Верховной Раде / Фейсбук Сергея Литвиненко

      Депутата-мажоритарщика от "Слуги народа" Сергея Литвиненко поймали на кнопкодавстве. Он проголосовал за другого "слугу" – Александра Скичко.

      Кнопкодавил Литвиненко 3 сентября в 17:52, а видео с фиксацией нарушения обнародовало движение "Честно".

      Продолжение истории: Депутат-кнопкодав угрожал журналистам, которые поймали его на горячем 

      Тогда Рада голосовала за включение в повестку дня законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ) и его направление в Конституционный суд.

      Сергей Литвиненко – мажоритарщик из округа №156 Ровенской области. Другой "слуга" Александр Скичко, за которого, вероятно, кнопкодавил Литвиненко, также мажоритарщик. Сичко – с округа №197, что на Черкасщине.

      Смотрите видео кнопкодавства нардепа от "Слуги народа" Сергея Литвиненко:


      Где в Раде сидит Сергей Литвиненко / chesno.org

      Где в Раде сидит Александр Скичко / chesno.org

      Что интересно, в тот же день, 3 сентября, уже после кнопкодавства Литвиненко опубликовал тематический пост в Facebook. В нем он отметил, что "Слуга народа" введет лишения нардепа мандата за кнопкодавство.

      Отметим, в Верховной Раде IX созыва 10 сентября на горячем поймали еще кнопкодава – им стал внефракционный нардеп и мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Он должен был быть первым пойманным нардепом-кнопкодавом.

      Реакция: Недопустимо, – Разумков осудил первого кнопкодава в Раде

      Однако заседание, на котором зафиксировали нарушение Литвиненка, было на несколько дней раньше, поэтому "лавры" могут достаться ему.

      Как теперь будут наказывать кнопкодавов?Верховная Рада 3 сентября большинством голосов поддержала включение в повестку дня второй сессии проекта закона о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата и направила его в Конституционный суд. Одной из таких оснований и является зафиксированный факт кнопкодавства, если это докажет суд. За это проголосовало 240 нардепов фракции "Слуга народа".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Мажоритарщики Слуга народа Скандал
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