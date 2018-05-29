Слухи: Apple готовит устройство Star на процессорах собственного производства

К концу 2018 года компания Apple планирует выпустить трио новых смартфонов: iPhone с большой диагональю, обновленный смартфон iPhone X, а также бюджетуюмодель компании.

Об этом сообщает 9to5mac.

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Кроме того, Apple активно готовится к переводу компьютеров на процессоры собственного производства. Ранее компания использовала чипы производства компании Motorola, а сейчас в MacBook встроены процессоры от компании Intel. В Apple сообщают, что уже к 2020 году корпорация окончательно переведет все ноутбуки и десктопы на фирменные чипы. Одним из первых девайсов, который получит новый процессор может стать устройство, которое получил кодовое название Star.



Проект Star на данный момент находится на стадии прототипа. Непосредственно производством занимается китайский гигант Pegatron, который производит и другие устройства на платформе iOS. Небольшое количество устройств отправили в Купертино для тестирования сотрудниками Apple как минимум в январе этого года.



Новинке приписывают сенсорный экран, слот для SIM-карт, GPS, компас, водостойкость, а также EFI (Extensible Firmware Interface) – систему загрузки, которая используется в компьютерах Mac. Это позволяет предположить, что речь идет о первом Mac на базе фирменного ARM-процессора.

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Новое устройство также позиционируется как пример совершенно нового семейства устройств с операционной системой, производной от iOS. Учитывая то, что ARM-процессоры уже поддерживают LTE и GPS, это может быть аналог Asus NovaGo, HP Envy x2 и Lenovo Miix 630.



Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новым девайсом может стать недорогой iPhone, похожий на iPhone X.

I’m told this “N84” device is actually the low-cost LCD iPhone that looks like an iPhone X. https://t.co/KU0xhfkkHe https://t.co/YqiGMLHacb — Mark Gurman (@markgurman) 26 травня 2018 р.

Еще одним доказательством работы компании над устройством можно считать недавний патент Apple. Сообщается, что в Купертино работают над "живым шарниром" для своих будущих ноутбуков. Судя по описанию, у таких ноутбуков не будет петель, а соответствующая часть корпуса будет гибкой, что позволит ноутбуку поддерживать конструкцию. Идея похожа на ту, которая используется в Microsoft Surface Book, но, судя по всему, в отличие от решения Microsoft, разработка Apple подразумевает единую конструкцию без возможности отсоединения планшетной части.



Патент шарниров для нового устройства Apple

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Стоит отметить, что над этой концепцией Apple работает еще с 2013 года, но пока неясно, когда она появится в серийных продуктах и появился ли вообще.