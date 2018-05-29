10:26
29 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 13°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
  • пятница
    21°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Слухи: Apple готовит устройство Star на процессорах собственного производства

85 Читати новину українською
Apple готовит устройство Star на процессорах собственного производства
Apple готовит устройство Star на процессорах собственного производства / Фото из свободных источников

К концу 2018 года компания Apple планирует выпустить трио новых смартфонов: iPhone с большой диагональю, обновленный смартфон iPhone X, а также бюджетуюмодель компании.

Об этом сообщает 9to5mac.

Читайте также: Инженер украинского происхождения, без которого у Apple не было бы шансов на успех: Стив Возняк

Кроме того, Apple активно готовится к переводу компьютеров на процессоры собственного производства. Ранее компания использовала чипы производства компании Motorola, а сейчас в MacBook встроены процессоры от компании Intel. В Apple сообщают, что уже к 2020 году корпорация окончательно переведет все ноутбуки и десктопы на фирменные чипы. Одним из первых девайсов, который получит новый процессор может стать устройство, которое получил кодовое название Star.

Проект Star на данный момент находится на стадии прототипа. Непосредственно производством занимается китайский гигант Pegatron, который производит и другие устройства на платформе iOS. Небольшое количество устройств отправили в Купертино для тестирования сотрудниками Apple как минимум в январе этого года.

Новинке приписывают сенсорный экран, слот для SIM-карт, GPS, компас, водостойкость, а также EFI (Extensible Firmware Interface) – систему загрузки, которая используется в компьютерах Mac. Это позволяет предположить, что речь идет о первом Mac на базе фирменного ARM-процессора.

Читайте также: Samsung проиграл дело относительно патентов Apple: сколько потеряет компания

Новое устройство также позиционируется как пример совершенно нового семейства устройств с операционной системой, производной от iOS. Учитывая то, что ARM-процессоры уже поддерживают LTE и GPS, это может быть аналог Asus NovaGo, HP Envy x2 и Lenovo Miix 630.

Марк Гурман из Bloomberg сообщает, что новым девайсом может стать недорогой iPhone, похожий на iPhone X.

Еще одним доказательством работы компании над устройством можно считать недавний патент Apple. Сообщается, что в Купертино работают над "живым шарниром" для своих будущих ноутбуков. Судя по описанию, у таких ноутбуков не будет петель, а соответствующая часть корпуса будет гибкой, что позволит ноутбуку поддерживать конструкцию. Идея похожа на ту, которая используется в Microsoft Surface Book, но, судя по всему, в отличие от решения Microsoft, разработка Apple подразумевает единую конструкцию без возможности отсоединения планшетной части.

Петент шарнірів для нового пристрою Apple
Патент шарниров для нового устройства Apple

Читайте также: Партнер Apple сообщил о начале производства 7-нанометровых процессоров А12

Стоит отметить, что над этой концепцией Apple работает еще с 2013 года, но пока неясно, когда она появится в серийных продуктах и появился ли вообще.

Теги: Техно Гаджеты Apple ноутбук
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
сегодня, 08:40 Украине важно удержаться от подрыва керченского моста
Андрій Воропаєв 2053
На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
28 мая, 22:01 На Світлодарській дузі українські військові змогли розширити свої позиції
Дід Панас 3103
Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
28 мая, 21:01 Чем политический кризис в Италии грозит всему Европейскому союзу
Іван Яковина 785
Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
28 мая, 19:02 Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Анастасія Ковач-Петрушенко 768
Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
28 мая, 16:01 Киев прошел тест на европейскость: как прошла Лига чемпионов
Юрій Бутусов 3130
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук