Слухи: компания Маска готовит к выпуску новый смартфон Tesla Quadra

Компания Илона Маска Tesla может начать производство собственных смартфонов. Это подтвердили и китайские инсайдеры, которые опубликовали снимки передней и задней панелей смартфона. Устройство под кодовым названием Tesla Quadra может получить экран с вырезом и двойную основную камеру.

Об этом сообщает GizChina.

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Слухи о революционном смартфоне от компании Tesla начали появляться еще в ноябре прошлого года. Тогда концепт будущего девайса выложили на YouTube-канале Concept Creator. Стоит отметить, что на видео видно, что новинка должна была получить двойной модуль основной камеры.

Презентация концепта революционного смартфона Tesla Phone (2018) – смотрите видео

На новых изображениях Tesla-фона заметно, что будущий телефон получит дисплей с тонкими рамками и вырез в верхней части по последним тенденциям 2018 года. Размер экрана может достичь 6 дюймов. Заднюю панель украшает логотип производителя, а двойную основную камеру сместили в угол. Однако технические характеристики Tesla Quadra пока неизвестны.

Изображение панелей смартфона Tesla Quadra

Если слухи о смартфоне Tesla подтвердятся, то спецификации новинки должны появиться в ближайшие месяцы, ведь существование панелей свидетельствует о том, что производство компонентов гаджета уже началось.

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