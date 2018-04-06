16:22
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Слухи о Google Pixel 3: все, что нужно знать

31 Читати новину українською
Слухи о Google Pixel 3: все, что нужно знать
Слухи о Google Pixel 3: все, что нужно знать / Фото из открытых источников

О новом смартфоне от компании Google Pixel 3 пока нет ничего конкретного. Компания традиционно замалчивает всю информацию, а все утечки данных не дают целостной картины. Однако в сети появилась информация, которая несколько приподнимает завесу таинственности.

Об этом сообщает Tehnot.

Недавно разработчики из XDA нашли в коде упоминания о Pixel 3 в базе данных AOSP. Именно в пользовательском интерфейсе Auto Selection Network для стандарта HAL V_1_2 удалось обнаружить упоминание нового смартфона. Однако неизвестно, или это запланированная утечка, или случайность.

Читайте также: К Пасхе выпустят лимитированную православную и католическую версии iPhone X

По правилам американской корпорации, разработчик, который работал над интерфейсом Auto Selection Network, обязан использовать кодовое название для скрытого обозначения будущей новинки, однако он допустил ошибку и использовал настоящее наименование.

Кроме того, недавно в сети появилось видео, которое демонстрирует концепт дизайна нового смартфона. Это неофициальные данные, но они уже заинтересовали пользователей.

Дизайн нового Google Pixel 3 – смотрите видео

Ранее появились слухи, что компания может готовить бюджетный вариант Pixel. Скорее всего, Pixel 3 не будет таким, ведь ему приписывают топовые характеристики как Qualccomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц.

По другим данным, кроме Pixel 3, Google может выпустить еще два смартфона, одним из которых может стать Ultra Pixel, а другим – бюджетная версия.

Читайте также: Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена

Также Google работает над новой версией своей операционной системы Android, которая, скорее всего, дебютирует на новых телефонах Pixel в этом году. Эта ОС, которая в настоящее время известна как Android P, предложит различные улучшения, включая функции, которые повысят срок службы аккумулятора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые утверждают, что знают планы Google.

Операционная система также может иметь более глубокую интеграцию с поддержкой Google Assistant, и есть хорошие шансы, что она будет работать с различными типами устройств, включая смартфоны с изогнутыми или двойными экранами. Действительно ли Google будет поставлять эти разнообразные экраны, на данный момент неизвестно.

Еще не было ни одного конкретного слуха о функции камеры Google Pixel 3, но улучшение казалось почти гарантированным. В течение последних нескольких лет компания Google пыталась сделать Pixel непохожим на iPhone и другие телефоны, заявив, что ее устройство предлагает лучшую смартфонную камеру в мире. Учитывая то, что в этом году компания Samsung и компания Apple совершенствуют свои смартфоны, компания Google также будет работать в этом русле.

Читайте также: Разработчики анонсировали презентацию смартфона Honor 10

Официально представят смартфон не раньше осени, хотя, возможно, в процессе разработки Google пересмотрит сроки презентации.

Теги: Техно Смартфоны Google
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Пасха 2018: все о праздновании в Украине
сегодня, 16:00 Пасха 2018: все о праздновании в Украине
49
Чи залишиться Молдова на мапі світу
сегодня, 15:01 Чи залишиться Молдова на мапі світу
Блог Медіа 1236
сегодня, 14:03 "Дефицитные" вакцины от бешенства: кто прячет и где их искать
Яніна Ткачук 105
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
сегодня, 13:00 Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
Олена Булан 37320
Германия: еще друг или уже нет?
сегодня, 12:01 Германия: еще друг или уже нет?
Наталія Лебідь 507
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук