Слухи о Google Pixel 3: все, что нужно знать

О новом смартфоне от компании Google Pixel 3 пока нет ничего конкретного. Компания традиционно замалчивает всю информацию, а все утечки данных не дают целостной картины. Однако в сети появилась информация, которая несколько приподнимает завесу таинственности.

Об этом сообщает Tehnot.

Недавно разработчики из XDA нашли в коде упоминания о Pixel 3 в базе данных AOSP. Именно в пользовательском интерфейсе Auto Selection Network для стандарта HAL V_1_2 удалось обнаружить упоминание нового смартфона. Однако неизвестно, или это запланированная утечка, или случайность.

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По правилам американской корпорации, разработчик, который работал над интерфейсом Auto Selection Network, обязан использовать кодовое название для скрытого обозначения будущей новинки, однако он допустил ошибку и использовал настоящее наименование.

Кроме того, недавно в сети появилось видео, которое демонстрирует концепт дизайна нового смартфона. Это неофициальные данные, но они уже заинтересовали пользователей.

Дизайн нового Google Pixel 3 – смотрите видео

Ранее появились слухи, что компания может готовить бюджетный вариант Pixel. Скорее всего, Pixel 3 не будет таким, ведь ему приписывают топовые характеристики как Qualccomm Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц.

По другим данным, кроме Pixel 3, Google может выпустить еще два смартфона, одним из которых может стать Ultra Pixel, а другим – бюджетная версия.

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Также Google работает над новой версией своей операционной системы Android, которая, скорее всего, дебютирует на новых телефонах Pixel в этом году. Эта ОС, которая в настоящее время известна как Android P, предложит различные улучшения, включая функции, которые повысят срок службы аккумулятора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые утверждают, что знают планы Google.

Операционная система также может иметь более глубокую интеграцию с поддержкой Google Assistant, и есть хорошие шансы, что она будет работать с различными типами устройств, включая смартфоны с изогнутыми или двойными экранами. Действительно ли Google будет поставлять эти разнообразные экраны, на данный момент неизвестно.

Еще не было ни одного конкретного слуха о функции камеры Google Pixel 3, но улучшение казалось почти гарантированным. В течение последних нескольких лет компания Google пыталась сделать Pixel непохожим на iPhone и другие телефоны, заявив, что ее устройство предлагает лучшую смартфонную камеру в мире. Учитывая то, что в этом году компания Samsung и компания Apple совершенствуют свои смартфоны, компания Google также будет работать в этом русле.

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Официально представят смартфон не раньше осени, хотя, возможно, в процессе разработки Google пересмотрит сроки презентации.