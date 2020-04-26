Слухи о смерти Ким Чен Ына: в КНДР заявили об активной деятельности лидера страны

Недавно американские СМИ сообщили о якобы смерти Ким Чен Ына. Зато государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.

Официального заявления о смерти Ким Чен Ына пока нет. А в КНДР уверяют, что лидер страны ведет активную деятельность, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Важно СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына

В сообщении радиостанции говорится, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, из всего сердца помогали создавать город Самчжиен". Однако, в какой форме была передана благодарность, не уточняется.

Испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос в твиттере заявил, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за заботу, но прошу журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными,

– написал Као де Бенос.

Обратите внимание! Као де Бенос называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, который поддерживает политический курс Северной Кореи, продвигает контакты с этой страной и часто бывает в КНДР.

Что известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына