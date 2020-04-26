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      Слухи о смерти Ким Чен Ына: в КНДР заявили об активной деятельности лидера страны

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      Слухи о смерти Ким Чен Ына КНДР опровергла смерть Ким Чен Ына
      Слухи о смерти Ким Чен Ына / ВВС

      Недавно американские СМИ сообщили о якобы смерти Ким Чен Ына. Зато государственное радио КНДР заявило, что лидер страны занимается активной деятельностью.

      Официального заявления о смерти Ким Чен Ына пока нет. А в КНДР уверяют, что лидер страны ведет активную деятельность, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

      Важно СМИ в США сообщили о смерти Ким Чен Ына

      В сообщении радиостанции говорится, что "товарищ Ким Чен Ын передал благодарность рабочим и сотрудникам, из всего сердца помогали создавать город Самчжиен". Однако, в какой форме была передана благодарность, не уточняется.

      Испанский активист, руководитель Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос в твиттере заявил, что слухи о проблемах со здоровьем лидера КНДР Ким Чен Ына не соответствуют действительности.

      Это официально: информация о тяжелом состоянии здоровья нашего лидера Ким Чен Ына ложная и злонамеренная. Спасибо за заботу, но прошу журналистов, чтобы они проверяли источники информации и были менее сенсационными,
      – написал Као де Бенос.

      Обратите внимание! Као де Бенос называет себя специальным представителем Комитета по внешним культурным связям КНДР. В СМИ он фигурирует как активист, который поддерживает политический курс Северной Кореи, продвигает контакты с этой страной и часто бывает в КНДР.

      Что известно о состоянии здоровья Ким Чен Ына

      • Издание CNN со ссылкой на американского чиновника сообщило о проблемах со здоровьем лидера Северной Кореи. По их данным, Ким Чен Ын пропустил государственные празднования по случаю дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля.
      • Причиной того, что лидер КНДР посетил праздник, якобы, является ухудшение состояния его здоровья.
      • 12 апреля ему провели операцию через сердечно-сосудистое заболевание, сейчас он якобы восстанавливается на своей вилле. Здоровье северокорейского лидера ухудшилось якобы из-за ожирения, переутомления и курения.
      • В Южной Кореи не подтвердили болезнь Ким Чен Ына после проведенной операции. Официальный Сеул говорит, что лидер Северной Кореи занимается государственными делами.
      • Интересно, что похожая ситуация уже была с отцом Ына – Ким Чен Иром. После его отсутствия в 2008 году к 60-летию КНДР тоже начали распространяться слухи об ухудшении состояния его здоровья. Как стало известно позже, у Ким Чен Ира был инсульт, и его здоровье постоянно ухудшалось вплоть до самой смерти в 2011 году.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики СМИ КНДР Ким Чен Ын
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