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Слухи: операционная система Fuchsia вскоре заменит Android

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Fuchsia OS вскоре заменит Android
Fuchsia OS вскоре заменит Android / Фото из открытых источников

Компания Google уже два года работает над экспериментальной Fuchsia OS. Операционную систему разрабатывают для использования на различных устройствах: от ноутбуков до смартфонов, и вскоре она может полностью заменить Android.

Об этом сообщает Gizchina.

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Недавно корпорация Google анонсировала совместимость новинки с массой Android-приложений, и, согласно последним данным, она способна полностью вытеснить "зеленого робота" с экранов мобильных устройств уже через несколько лет.

Команда разработчиков Fuchsia собирается заменить Android – операционную систему, на которой работают три четверти смартфонов мира. На условиях анонимности сообщается, что это может произойти уже в течение пяти лет,
– сообщает издание Bloomberg.

По имеющейся информации, компания Google планирует использовать Fuchsia OS на смартфонах, умных колонках, переносной электронике и других устройствах уже через три года. В будущем же каждый гаджет поискового гиганта перейдет на данную ОС. Стоит отметить, что она легко адаптируется к экранам с разными диагоналями и поддерживает голосовое управление. Принципиальное отличие новой операционки от Android заключается в том, что Fuchsia не использует код Linux и Java, а это защитит разработчиков от возможных патентных разбирательств.

Операційна система Fuchsia може невдовзі замінити Android
Операционная система Fuchsia может вскоре заменить Android

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Впрочем, представители самой Google уже опровергли пятилетний срок перехода на Fuchsia в интервью изданию CNET. Но учитывая, что компания опровергла только сроки, но не факт разработки, в будущем вполне можно ожидать появления устройств на базе перспективной ОС.

Напомним, в связи c недавним антимонопольным скандалом, Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордную сумму в 5 миллиардов долларов. Это может заставить компанию пересмотреть свои планы на развитие Android.

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Теги: Google Техно Android Интернет
Источник: 24 Канал
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