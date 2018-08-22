Слухи подтвердились: Ребров официально возглавил футбольный клуб из страны ЕС

Известный футбольный клуб из Венгрии "Ференцварош" официально объявил о подписании соглашения с украинским специалистом и бывшим форвардом киевского "Динамо" Сергеем Ребровым.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте венгерской команды.

Читайте также: Ребров станет экспертом телеканала "Футбол"

К слову, Ребров уже успел дать первый комментарий. В частности, он поблагодарил предыдущего руководителя команды Томаса Долли за работу, которую тот сделал и заявил, что не собирается что-то обещать.



"Я нахожусь здесь, чтобы мы достигли наилучших результатов и в конце сезона оказались на первой строчке чемпионата", – добавил украинец.



Срок и условия контакта пока не разглашаются, однако уже известно, что украинскому специалисту будет помогать испанец Альберто Босх, который прошлый год провел в чеченском "Ахмате".



Также СМИ пишут, что ассистентами Реброва будут Хесус Пинедо и Эду, которые работали с украинцем в ​​киевском "Динамо" и "Аль-Ахли", правда эта информация пока является неподтвержденной.



Добавим, что в "Ференцварош" выступает украинец Иван Петряк, который уже отличился трижды за пять матчей за клуб из Будапешта.