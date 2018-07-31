Слухи: смартфоны на топовом чипсете Snapdragon 855 выйдут уже осенью

По сообщениям источников, компания Qualcomm уже приступила к производству мобильного процессора Snapdragon 855 для флагманских смартфонов следующего поколения. Чип пока еще не анонсировали официально, однако по слухам известно, что он будет изготовленный по 7-нанометровой технологии, а его быстродействие в сравнении с нынешним процессором Snapdragon 845 вырастет примерно на треть.

Об этом сообщает Gizchina.

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Процессор Snapdragon 855, скорее всего, имеет восемь вычислительных ядер. Ранее сообщалось, что чип наделен модемом Snapdragon X24 LTE, который теоретически обеспечивает возможность загрузки данных через сотовую сеть со скоростью до 2 Гбит/сек.



Кроме того, в популярном бенчмарке Geekbench заметили еще один смартфон на базе процессора Snapdragon 855. Еще в начале месяца в базе данных заметили загадочный смартфон Sony H8256, который смог набрать 3033 балла в однопоточном тесте и 10 992 балла – в многопоточном. Теперь эксперты заметили устройство от компании Xiaomi и он демонстрирует заметно другие результаты.



Характеристики нового смартфона от Xiaomi

Однопоточная производительность смартфона равняется 1784 баллам, многопоточная – 6359 баллов. Для сравнения: Snapdragon 845 набирает около 2500 и 9000 баллов соответственно. В связи с этим возникают сомнения, что тестируемый смартфон построен на Snapdragon 855. Однако, по данным Geekbench, это так. Частота процессора равна 1,90 ГГц, а работает он под управлением Android 8.1.0.

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Ожидается, что первые смартфоны на платформе Snapdragon 855 появятся уже следующей осенью. Сейчас компания Qualcomm обнародованную сетевыми источниками информацию никак не комментирует.

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