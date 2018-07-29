Слухи: студия Electronic Arts прекратит раздавать бесплатные игры через Origin

С цифрового магазина Origin компании Electronic Arts исчезла популярная услуга, которая позволяла бесплатно получать игры издателя. Пользователи решили, что это сбой системы, поэтому обратились в службу поддержки, где им дали неутешительный ответ.

Об этом сообщает PCGamer.

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Так как заветный раздел с бесплатными играми исчез с Origin без каких-либо объяснений, пользователи обратились к представителям Electronic Arts. Сотрудники компании подтвердили, что они действительно решили отказаться от инициативы On the House и возвращать ее не планируют.

Впрочем, в EA добавили, что планируют и в дальнейшем улучшать свой сервис дистрибуции игр. Не исключено, что вскоре геймерам будет представлена ​​альтернатива популярной услуги.

Программа On the House дебютировала в 2014 году и регулярно радовала пользователей бесплатной раздачей игр без каких-либо ограничений: нужно было только добавить тайтл себе в библиотеку, после чего его можно было скачать и установить в любой момент. Важно отметить, что уже полученные таким образом игры Electronic Arts забирать не собирается.

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