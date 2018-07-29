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Слухи: студия Electronic Arts прекратит раздавать бесплатные игры через Origin

29 Читати новину українською
Студия Electronic Arts прекратит раздавать бесплатные игры через Origin
Студия Electronic Arts прекратит раздавать бесплатные игры через Origin / Фото из свободных источников

С цифрового магазина Origin компании Electronic Arts исчезла популярная услуга, которая позволяла бесплатно получать игры издателя. Пользователи решили, что это сбой системы, поэтому обратились в службу поддержки, где им дали неутешительный ответ.

Об этом сообщает PCGamer.

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Так как заветный раздел с бесплатными играми исчез с Origin без каких-либо объяснений, пользователи обратились к представителям Electronic Arts. Сотрудники компании подтвердили, что они действительно решили отказаться от инициативы On the House и возвращать ее не планируют.

Впрочем, в EA добавили, что планируют и в дальнейшем улучшать свой сервис дистрибуции игр. Не исключено, что вскоре геймерам будет представлена ​​альтернатива популярной услуги.

Программа On the House дебютировала в 2014 году и регулярно радовала пользователей бесплатной раздачей игр без каких-либо ограничений: нужно было только добавить тайтл себе в библиотеку, после чего его можно было скачать и установить в любой момент. Важно отметить, что уже полученные таким образом игры Electronic Arts забирать не собирается.

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Теги: Техно Игры Интернет
Источник: 24 Канал
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