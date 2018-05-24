Слухи: Xiaomi Mi7 получит ряд существенных отличий от Mi8

Несмотря на скорый анонс Xiaomi Mi8, компания активно работает над Mi7, который должен стать более доступной альтернативой флагманскому смартфону. В сети уже появились первые вероятные изображения Mi7, которые раскрывают различия между двумя новинками.

Об этом сообщает 4pda.ru.

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Так, оба устройства получат экран с вырезом у верхнего края и двойную вертикальную основную камеры. При этом на рендерах Xiaomi Mi7 хорошо заметен тыльный сканер отпечатков пальцев на задней крышке и 3,5-мм аудиоразъем на нижнем торце. Именно эта деталь делает утечку сомнительной, поскольку Xiaomi еще в прошлом году отказалась от 3,5 мм аудиоджеков.

Вероятные зобрження Xiaomi Mi7

Одновременно в сети появились четыре фотографии смартфона, который источник назвал Xiaomi Redmi 6. Аппарат отличается безрамочным дизайном и вырезом в дисплее. Однако при ближайшем рассмотрении верхнего края можно обнаружить, что перед нами Redmi 5 из искусственной накладкой в виде выреза, которая скрывает часть экрана.

Фейковые изображения Xiaomi Mi7, которые выдают за правдоподобные

Также издание SlashLeaks опубликовало техническую информацию о смартфоне Xiaomi M1804C3DE. Аппарат работает в большинстве мобильных сетей, оснащен двойным слотом для SIM-карт и имеет 5,45-дюймовый экран. Размеры нового смартфона 147,46 х 71,49 х 8,3 миллиметра, а емкость аккумулятора составляет 3000 миллиампер часов.

Характеристики Xiaomi Mi7 (M1804C3DE)

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Стоит отметить, что Xiaomi представит ряд новинок уже 31 мая, но вряд ли компания покажет Xiaomi Mi7.