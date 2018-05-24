12:09
24 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 12°C
  • пятница
    25°C 17°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бабушки Володи Путина. Бутафорский центр
Вєсті Кремля
22:53, 23 мая
Вести.UA. Полет Луценко. Новая профессия Иво Бобула
Вєсті.UA
21:16, 23 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОЛЕГ СЕНЦОВ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Слухи: Xiaomi Mi7 получит ряд существенных отличий от Mi8

119 Читати новину українською
Xiaomi Mi7 получит ряд существенных отличий от Mi8
Xiaomi Mi7 получит ряд существенных отличий от Mi8 / Фото из свободных источников

Несмотря на скорый анонс Xiaomi Mi8, компания активно работает над Mi7, который должен стать более доступной альтернативой флагманскому смартфону. В сети уже появились первые вероятные изображения Mi7, которые раскрывают различия между двумя новинками.

Об этом сообщает 4pda.ru.

Читайте также: Xiaomi объявила дату презентации Mi8 и Mi Band 3

Так, оба устройства получат экран с вырезом у верхнего края и двойную вертикальную основную камеры. При этом на рендерах Xiaomi Mi7 хорошо заметен тыльный сканер отпечатков пальцев на задней крышке и 3,5-мм аудиоразъем на нижнем торце. Именно эта деталь делает утечку сомнительной, поскольку Xiaomi еще в прошлом году отказалась от 3,5 мм аудиоджеков.

Xiaomi Mi7

Вероятные зобрження Xiaomi Mi7

Одновременно в сети появились четыре фотографии смартфона, который источник назвал Xiaomi Redmi 6. Аппарат отличается безрамочным дизайном и вырезом в дисплее. Однако при ближайшем рассмотрении верхнего края можно обнаружить, что перед нами Redmi 5 из искусственной накладкой в виде выреза, которая скрывает часть экрана.

Xiaomi Mi7

Фейковые изображения Xiaomi Mi7, которые выдают за правдоподобные

Также издание SlashLeaks опубликовало техническую информацию о смартфоне Xiaomi M1804C3DE. Аппарат работает в большинстве мобильных сетей, оснащен двойным слотом для SIM-карт и имеет 5,45-дюймовый экран. Размеры нового смартфона 147,46 х 71,49 х 8,3 миллиметра, а емкость аккумулятора составляет 3000 миллиампер часов.

Xiaomi Mi7

Характеристики Xiaomi Mi7 (M1804C3DE)

Читайте также: В сети появились живые фото флагманского смартфона Xiaomi Mi 8

Стоит отметить, что Xiaomi представит ряд новинок уже 31 мая, но вряд ли компания покажет Xiaomi Mi7.

Теги: Техно Китай Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук