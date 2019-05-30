Слушайте и любите своих детей, потому что их устами говорит Бог, – Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый принял участие в VIII Национальном молитвенном завтраке Украины, который состоялся в Киеве. Его организовали с целью духовного единения и взаимопонимания политиков, чиновников, дипломатов и религиозных лидеров Украины и мира.

Во время мероприятия мэр Львова призвал всех не жаловаться, а всегда любить своих детей и прислушиваться к их мнению, ведь часто через них с нами говорит Господь.

"Я имею большое счастье. Вместе с Екатериной – моей женой, Бог нас благословил детьми, и у нас есть пять прекрасных ребят. Но я имею определенные сожаления, потому что не всегда уделяю достаточно времени своим детям. И если бы не моя Екатерина, было бы очень сложно. И очень часто мы в Украине жалуемся на наших детей, они нас не слушают, что мы когда-то были лучше. Помню один разговор с Богданом Гаврилишиным – а это один из самых известных украинцев в мире, когда его как-то спросили – через ваши руки пришли тысячи детей со всего мира, то дети из каких стран проявляли самый большой талант На это господин Богдан, подумав, сказал, что в Индии есть одна каста, где есть правило: если родители занимаются бизнесом или иной активностью, они всегда позволяют детям быть вместе с ними. И именно те дети, когда потом приезжали в Швейцарию на обучение, проявляли гораздо более высокие уровни готовности получать новые знания. А есть ли такое у нас? Приглашаем ли мы наших детей, когда есть какие-то дела, или говорим – подожди, не мешай, здесь старшие должны поговорить. Сегодня мир меняется бешеными темпами, что очень трудно сориентироваться, и я, например, очень часто спрашиваю совета у своих детей ", – отметил Андрей Садовый.

Также он рассказал историю своей жизни, когда в 2015 году в его дом бросили гранату. Тогда же его дети предложили помолиться за этого человека.

"Хочу вам рассказать одну историю своей жизни. 2015 год, осень, я прихожу вечером домой, поздоровался с женой, с детьми, и еще не успел раздеться, как тут раздается большой взрыв, исчезает свет, срабатывает сигнализация и дети начинают плакать. Шок. Я выбежал на улицу и понял, что в дом полетела граната. Перед тем мы уже имели неприятные инциденты – дом дважды обстреливали из гранатомета, и по решению суда, возле дома стоял пост полиции, и этого человека, который бросал эту гранату, задержали. Затем через некоторое время Екатерина меня спросила, знаю ли я, что было, когда я выходил тогда на улицу. Именно тогда старший сын Иван сказал, а давайте все вместе сядем и помолимся. А средний, сын Тадей сказал, а давайте помолимся за того мужчину, который бросил гранату. Вы понимаете, какая это мудрость? Это мудрость, которую говорили дети. И очень часто мы ищем, через кого Господь Бог даст свою истину, за кого будет говорить. Бог очень часто говорит через наших детей. Потому что их души являются чистыми и светлыми. Поэтому мой совет всем: слушайте и любите своих детей, потому что их устами говорит Бо ", – добавил городской председатель Львова.

23 мая во Львове во дворике "Копальни кофе" состоялся первый Молитвенный завтрак. Его организовали по инициативе Церквей города и по случаю Года семьи. В событии приняли участие не только представители духовенства, власти и общественных организаций, но и представители отрасли культуры, медицины и образования. К молитвенному завтраку присоединился и мэр Львова Андрей Садовый. Он отметил, что такие завтраки станут во Львове традиционными.