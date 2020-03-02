Служба доставки "Ин Тайм" приостановила работу: тысячи посылок зависли в дороге

Одна из крупнейших служб доставки "Ин Тайм" приостановила свою работу в Украине. Из-за этого тысячи клиентов не могут получить товары, собственные вещи или даже документы, которые застряли где-то в дороге.

Сотрудникам компании уже сообщили об увольнении, поэтому они начали блокировать собственное место работы с требованиями, чтобы им заплатили долги по зарплате, сообщает ТСН.

Интересно: В Украине запустят Дия Бизнес – онлайн-платформу для бизнесменов

У транзитного терминала компании в Киеве, также начали собираться клиенты. Все они отправляли посылки с помощью "Ин Тайм", и теперь ждут ценный груз и документы.

Ответить, когда клиенты смогут забрать посылки, сотрудники службы не могут. Они и сами себя называют заложниками, потому что уже несколько месяцев не получают зарплат.

В то же время выезд с терминала заблокировали водители грузовиков, которым не заплатили за доставку грузов. Руководитель столичного терминала пообещал, что скоро посылки начнут развозить по отделениям, а потом раздадут или поставщикам или получателям.

Сперва распространялись слухи, что компания "Ин Тайм" – банкрот, но официального подтверждения этому так и нет. Поэтому юридически компания должна выполнять свои обязательства вовремя.

Читайте также: В какие страны инвестируют украинцы и как это сделать

Адвокат Юрий Белоус советует требовать от компании возмещения, в том числе и за потерю, и за задержку посылок. "Они обязаны возместить стоимость такой пересылки и еще 100% этой стоимости. Если была объявлена ценность", – пояснил юрист.

Что известно о компании "Ин Тайм"?"Ин Тайм" – логистическая компания, основанная в 2002 году. Она предоставляет услуги экспресс-доставки отправлений на территории Украины и за ее пределами. В общем компания осуществляет международную доставку в 220 стран мира.



На своем сайте "Ин Тайм" отмечает, что миссия компании – быть надежной логистической компанией с лучшим клиентским опытом. Среди своих положительных качеств компания выделяет надежность, заботу и открытость.