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      Служба УГКЦ в Софии Киевской и обращение по выборам: ПЦУ провела второе заседание Синода

      27 Читати новину українською
      ПЦУ провела второе заседание Священного синода
      ПЦУ провела второе заседание Священного синода / Пресс-служба ПЦУ

      Православная церковь Украины провела второе заседание Священного синода. Мероприятие состоялось в Доме митрополита Софии Киевской 4 марта под председательством митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

      Во время Синода священнослужители обсудили ситуацию вокруг планов служения Украинской греко-католической церкви в соборе Святой Софии в Киеве, передает пресс-служба ПЦУ.

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      Так, ПЦУ поддержала позицию, главы церкви Епифания к главе УГКЦ Святослава от 19 февраля. Однако, о чем в том же письме говорится, в Православной церкви Украины не сообщили.

      Также Синод принял решение отправить Святославу письмо по этому вопросу. В документе, в частности, будет указано, что "в течение тысячелетия Собор святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов". Поэтому Синод считает полезным сохранить относительно богослужений в святой Софии тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемики или разделений.

      Какие еще решения были приняты на Синоде

      Кроме того, архиереи приняли обращение относительно президентских выборов в Украине. Его текст ПЦУ обнародует в ближайшее время. Синод также составил заявление об актуальном состоянии православия в Украине.

      Из оставшихся решений отметим открытие первого в истории ПЦУ монастыря, который разместится в Днепре на улице Рылеева, 36. Это будет женская монашеская обитель в честь Благовещения Богородицы. В то же время синод согласовал текст типового устава для приходов ПЦУ.

      В рамках церкви сформирована и новая епархия – Переяславско-Вишневская во главе с митрополитом Александром (Драбинко).

      "Как исключение, для приходов, которые из состава Киевской, Белоцерковской, Бориспольской епархии Украинской православной церкви (в единстве с Московским Патриархатом) добровольно хотят присоединиться к Украинской православной церкви (православной Церкви Украины) образовать управления Переяславско-Вишневской епархии Украинской православной церкви (православной церкви Украина) в форме религиозной организации (управления), утвердить ее устав и уполномочить митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко Олек Сандра Николаевича) на проведение всех необходимых регистрационных действий ", – подчеркивают представители Синода в своем решении.

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      Еще Синод принял к сведению предложенный проект типового Устава прихода Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины). Этот проект должен быть направлен в епархии для изучения и предоставления предложений.

      Православная церковь Украины была создана 15 декабря во время Объединительного собора в Киеве. православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Также тогда был избран предстоятель ПЦУ – им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором церкви был объявлен Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Первое заседание Синода ПЦУ состоялось 5 февраля.

      как разворачивается ситуация вокруг православной церкви украины:
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      blog_ava
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      4 марта
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      Теги: Новости Украины Новости политики УГКЦ Религия Православная церковь Украины Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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