"Служили" за еду и сигареты: в Донецкой области задержали четырех пророссийских боевиков

В Донецкой области правоохранители обнаружили и привлекли к ответственности четырех пророссийских боевиков, входивших в состав российских оккупационных войск с начала вооруженного конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении МВД.

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Мужчины с оружием и битами осматривали автомобили и граждан, ища украинскую символику, которая становилась поводом взять человека в заложники. Работа часто оплачивалась едой и сигаретами. Боевики начали "служить" на незаконных блокпостах весной 2014 года.

30-летний житель Лиманского района дежурил на дороге на въезде в свое село, потому что агитаторы сказали, что населенный пункт якобы идут захватывать "бандеровцы". Увидев, что его обманули, мужчина покинул свой пост и вернулся к обычной жизни. Факт участия в бандформировании тщательно скрывал,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что всем четырем светит от трех до восьми лет лишения свободы за "создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Напомним, в День Независимости в результате артиллерийского обстрела российско-оккупационных войск в поселке Врубовка погиб мирный житель.