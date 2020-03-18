Сырники в духовке для детей – пошаговый рецепт с видео

1

Предварительно замочите сухофрукты в теплой воде на 20-30 минут. Просушите их бумажным полотенцем и выложите на тарелку.

2

Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Шоколад мелко нарежьте ножом в небольшую крошку.

3

Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром и мукой – тщательно перемешайте. Сформируйте на ладони основу для сырника, кладите в серединку изюм и курагу и заверните. Чередуйте начинку для сырников: с шоколадом, с сухофруктами.

4

Застелите противень для выпекания пергаментом и выложите сырники. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте сырники 20-25 минут.