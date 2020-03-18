Сырники в духовке для детей – пошаговый рецепт с видео

Рецепт сырников для детей в духовке
20 мин
2 порции
155 ккал
Готовим домашние сырники для детей / Смачно24
Рецепт сырников в духовке со сладкими начинками отлично подойдет для завтрака. Готовые сырники подавайте со сметаной, йогуртом и свежими ягодами. Давайте готовить вместе!
Ингредиенты
-
Мука пшеничная
1 ст. л.
-
Ванильный сахар
1/2 ч. л.
-
Домашний творог
200 г
-
Курага
50 г
-
Изюм
50 г
-
Сахар
2 ст. л.
-
Черный шоколад
50 г
Рецепт приготовления
1
Предварительно замочите сухофрукты в теплой воде на 20-30 минут. Просушите их бумажным полотенцем и выложите на тарелку.
2
Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Шоколад мелко нарежьте ножом в небольшую крошку.
3
Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром и мукой – тщательно перемешайте. Сформируйте на ладони основу для сырника, кладите в серединку изюм и курагу и заверните. Чередуйте начинку для сырников: с шоколадом, с сухофруктами.
4
Застелите противень для выпекания пергаментом и выложите сырники. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте сырники 20-25 минут.
Советы по приготовлению
Рецепт сырников с видео:
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