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Рецепт сырников для детей в духовке

20 мин

2 порции

155 ккал

0 / 5
Сырники в духовке для детей – пошаговый рецепт с видео

Готовим домашние сырники для детей / Смачно24

Рецепт сырников в духовке со сладкими начинками отлично подойдет для завтрака. Готовые сырники подавайте со сметаной, йогуртом и свежими ягодами. Давайте готовить вместе!

Ингредиенты

для сырников

  • Мука пшеничная

    1 ст. л.

  • Ванильный сахар

    1/2 ч. л.

  • Домашний творог

    200 г

  • Курага

    50 г

  • Изюм

    50 г

  • Сахар

    2 ст. л.

  • Черный шоколад

    50 г

Рецепт приготовления

1

Предварительно замочите сухофрукты в теплой воде на 20-30 минут. Просушите их бумажным полотенцем и выложите на тарелку.

2

Просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Шоколад мелко нарежьте ножом в небольшую крошку.

3

Творог смешайте с сахаром, ванильным сахаром и мукой – тщательно перемешайте. Сформируйте на ладони основу для сырника, кладите в серединку изюм и курагу и заверните. Чередуйте начинку для сырников: с шоколадом, с сухофруктами.

4

Застелите противень для выпекания пергаментом и выложите сырники. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте сырники 20-25 минут.

Советы по приготовлению

Рецепт сырников с видео:

 

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