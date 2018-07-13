Смарт-часы от Xiaomi: крутой дизайн и приятная цена
Компания Xiaomi представила новые смарт-часы с приятным дизайном и как всегда по приятной цене. Новинка выйдет на рынок под брендом Mijia и получит название Mijia Quartz Watch.
Об этом пишет keddr.com.
Дизайн Mijia Quartz Watch напоминает обычные классические часы. Диаметр циферблата составляет 40 мм. Инженеры сохранили и классические стрелки, которые показывают время и количество пройденных шагов.
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Mijia Quartz Watch имеет классический дизайн
Кроме того, часы умеют автоматически настраивать время, также они оснащены таймером интервалов и будильником, и могут отправлять уведомления о звонках и сообщения.
Корпус Mijia Quartz Watch имеет защиту от воды и пыли, с ним можно погружаться на глубину до 30 метров.
Цена Mijia Quartz Watch – 50 долларов
При этом стоимость Mijia Quartz Watch довольно бюджетная – 50 долларов (1300 гривен). Новинка поступит в продажу 17 июля.
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