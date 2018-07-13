17:44
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Смарт-часы от Xiaomi: крутой дизайн и приятная цена

120 Читати новину українською
Смарт-часы Mijia Quartz Watch
Смарт-часы Mijia Quartz Watch / keddr.com

Компания Xiaomi представила новые смарт-часы с приятным дизайном и как всегда по приятной цене. Новинка выйдет на рынок под брендом Mijia и получит название Mijia Quartz Watch.

Об этом пишет keddr.com.

Дизайн Mijia Quartz Watch напоминает обычные классические часы. Диаметр циферблата составляет 40 мм. Инженеры сохранили и классические стрелки, которые показывают время и количество пройденных шагов.

Читайте также: Появится эксклюзивная версия Xiaomi Mi Band 3: в чем ее особенность

Mijia Quartz Watch

Mijia Quartz Watch имеет классический дизайн

Кроме того, часы умеют автоматически настраивать время, также они оснащены таймером интервалов и будильником, и могут отправлять уведомления о звонках и сообщения.

Корпус Mijia Quartz Watch имеет защиту от воды и пыли, с ним можно погружаться на глубину до 30 метров.

Mijia Quartz Watch

Цена Mijia Quartz Watch – 50 долларов

При этом стоимость Mijia Quartz Watch довольно бюджетная – 50 долларов (1300 гривен). Новинка поступит в продажу 17 июля.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Фитнес-трекер Xiaomi Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
736
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Добкин в Берлине нес советский флаг и позировал с "георгиевской" лентой: фото
 10 мая , 12:30
Били ногами в лицо, была там и журналистка из Львова, – Суворов о драке в эфире Кремль ТВ
 22 февраля , 20:50
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Когда Xiaomi Mi Band 3 поступит в продажу – в компании сделали заявление
 31 марта , 12:22
На открытии ЧМ-2018 в России развернули флаг Украины: появилось видео
 14 июня , 19:14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук