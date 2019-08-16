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      Смарт-квартира: как "увеличить" маленькое помещение – фото

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      Смарт-квартиры – это идеальный вариант для самостоятельных молодых людей. В таком доме каждый квадратный метр продуман до мелочей и имеет свое предназначение.

      На 22 метрах квадратных однокомнатного помещения в одном из жилых комплексов в Днепровском районе Киева дизайнеры поместили спальню, кухню и санузел.

      Смотрите также: Экоквартира айтишника: пример компактной студии в скандинавском стиле

      Над обустройством этой компактной квартиры работал дизайнер Александр Дубров, пишет The Village.

      За основу были взяты сочетание белого цвета и натурального дерева. Для небольших площадей – это выигрышный вариант, ведь, как известно, светлые цвета визуально "расширяют" помещение, а деревянный пол и мебель добавили квартире тепла.

      смарт квартира студія дизайн інтер'єр
      Светлые цвета подходят для небольших по площади квартир / Фото: the-village.com.ua

      Благодаря грамотному меблированию, удалось оптимально использовать ограниченное пространство. Для зоны спальни выбрали раскладной диван от IKEA.

      Узнайте, что известно о выходе IKEA на украинский рынок.

      Дизайнер объясняет, что для небольших по площади квартир (сейчас их часто называют "студии") практическую роль играют ниши. В них можно обустроить полки с вещами или уютные уголки для релакса.

      смарт квартира студія дизайн
      Ниши играют важную роль в смарт-квартирах / Фото: the-village.com.ua

      Большое зеркало стало еще одним практическим решением для визуального "увеличения" размера помещения. Еще одну зеркальную поверхность использовали на дверях в санузел при входе.

      В зоне кухни оставили только самое необходимое. Плиту, холодильник и шкаф для хранения столовых приборов вместили в нише при входе, а стиральную машину наоборот "вписали" в кухонную стену, чтобы сэкономить место в ванной.

      смарт квартира студія кухня дизайн
      В кухне оставили только самое необходимое / Фото: the-village.com.ua

      Пространство в санузле использовали более чем рационально. От ванной отказались в пользу душевой кабины, подвесная сантехника – надежный и проверенный вариант для небольших площадей.

      Смарт-квартира в Киеве: смотрите фото практичного дизайна в санузле:

       

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      Теги: Новости недвижимости Идеи для интерьера Дизайн Советы Новости недвижимости Украины Декор и дом Фотоновости
      Источник: 24 канал
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