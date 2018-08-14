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Смартфон Alcatel 7 с большим дисплеем и хорошей батареей стоит меньше 200 долларов

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Представили смартфон Alcatel 7
Представили смартфон Alcatel 7 / gsmarena.com

Компания TCL выпустила свой новый смартфон Alcatel 7. Смартон получил 6-дюймовый дисплей и сдвоенную основную камеру. При этом цена довольно доступная – 180 долларов (4800 гривен).

Об этом сообщает GSM Arena.

Alcatel 7 получил чип MediaTek Helio P23 с тактовой частотой до 2,5 ГГц. Он имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD +. Сканер отпечатков пальцев инженеры разместили на задней панели, под сдвоенной основной камерой с датчиками на 12 Мп и 2 МП. Фронтальная камера получила 8 Мп.

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Смартфон получил 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, также имеется слот microSD, поэтому память можно расширить до 128 ГБ.

Устройство работает на базе Android Oreo 8.1. Также Alcatel 7 оснастили батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Правда, доступность может быть ограничена, ведь новый смартфон будет эксклюзивным для пользователей MetroPCS.

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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