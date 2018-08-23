Какой смартфон лучше купить ребенку: советы и конкретные модели

Выбрать смартфон для школьника не так и просто. Родители хотят, чтобы модель была выносливой, прослужила долго и нравилась ребенку. Кроме того, важно, чтобы новое устройство не сильно сказалось на семейном бюджете. В этом материале мы расскажем, на что лучше обращать внимание, а также предложим несколько интересных моделей телефонов для школьников.

Смартфон для школьника: на что надо обращать внимание

Размер

Выбирая смартфон для взрослого мы руководствуемся принципом – чем больше, тем лучше, ведь на большом экране удобнее работать, просматривать видео, пользоваться социальными сетями и тому подобное. Однако, для детских рук фаблет (смартфон, имеющий диагональ 5,7 – 6 дюймов) будет очень некомфортным. Поэтому стоит обращать внимание на модели с диагональю 4 – 5 дюймов.

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Прочность и защита

Родители школьников понимают, что новый телефон будет подвергаться многим испытаниям – падения, царапины, влага – этого едва ли избежит даже очень заботливый ребенок. Поэтому обращайте внимание на корпус – хорошим вариантом будет смартфон с металлической коробкой. Также проверьте имеет ли модель защиту от влаги и пыли.

Автономность

Школьники особенно активно пользуются своими девайсами. Поэтому если вы хотите, чтобы ребенок всегда был на связи, позаботьтесь о мощной батарее. Желательно, чтобы емкость аккумулятора была выше 3000 мач. Конечно, можно вместе с телефоном носить и павербанк, но зачем добавлять веса и без того нелегкому детскому рюкзаку.

Цена

Даже если вы учли все выше сказанные условия, должны быть готовы, что новый телефон с вашим ребенком ненадолго. Поэтому лучше брать бюджетный вариант и не наказывать ребенка за поломку девайса.

Смартфон для школьника: какие модели выбрать

Blackview BV4000

Цена: 2 700 гривен

Blackview BV4000 выдерживает погружение под воду

Смартфон получил 4,7-дюймовый экран. Дисплей имеет хорошую защиту в виде защитного стекла Corning Gorilla Glass 3. Телефон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68. То есть телефон выдержит даже погружение под воду до 1 метра.

Коробка состоит из двойного корпуса, кроме того детали корпуса имеют специальную обработку, поэтому телефон способен падать с высоты до 2 метров.

Устройство работает на батарее емкостью 3680 мач. Учитывая небольшие размеры экрана, такой аккумулятор обеспечит длительную работу девайса.

Caterpillar S30

Цена: 5 999 гривен

Caterpillar S30 – очень выносливое устройство

Смартфон имеет небольшой размер – диагональ составляет 4,5 дюймов. Дисплей тоже покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Корпус создан из сочетания металла и резины, что защитит аппарат при падении.

Кроме того, устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, поэтому оно может работать даже во время погружения под воду.

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Емкий аккумулятор на 3000 мач обеспечит стабильную работу устройства до 18 часов непрерывного разговора.

Этот смартфон рекомендуют принимать активным людям, например для похода в горы или каких-то экстремальных путешествий. Для очень активных школьников он тоже подойдет.

Nokia 8110

Цена: 2 399

Nokia 8110 или "бананофон"

Это так называемый "бабанофон", в котором Nokia решила дать вторую жизнь. Это кнопочный телефон с диагональю экрана 2,45 дюйма. У него пластиковый корпус, однако кнопочный телефон более "живучий", чем устройства с сенсорным экраном.

Он имеет две SIM-карты и поддерживает 4G. Емкость батареи – 15 мач, что обеспечит до 25 дней работы на одном заряде.

Фишка этого телефона – это оригинальный дизайн. Он действительно изогнут, как банан и имеет желтый цвет. Поэтому школьнику такой оригинальный дизайн должен понравиться.

iPhone 6

Цена: 9 999

iPhone 6 в металлическом корпусе

Если вы фанат продукции Apple и хотите купить iPhone вашему школьнику, рекомендуем обратить внимание на iPhone 6. Он имеет защиту от воды и пыли, а также металлический корпус, который может защитить телефон при падении. Экран имеет защиту Gorilla Glass 4 поколения.

Диагональ экрана составляет 4,7 дюймов, поэтому поместится даже в маленькой руке.

Хоть модель не новинка, и она имеет много современных фишек: сканер отпечатков пальцев, им можно осуществлять расчет Apple Pay и тому подобное.

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