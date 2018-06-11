Смартфон-гигант от Xiaomi: появились характеристики Mi Max 3

Новый смартфон от Xiaomi – Mi Max 3 должны представить уже в июле. Сегодня, 11 июня, аппарат появился в базе данных сертификационного ведомства 3C (Третий Кембриджский каталог радиоисточников).

Об этом пишет Gizchina.

Кстати, 3C является государственной организацией, поэтому она публикует только достоверную информацию.

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И стоит заметить, что устройство получило отличные технические характеристики. Так, новинка будет иметь 7-дюймовый IPS-экран с разрешением 18:9 и разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD +).

Смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 616, 4/6 ГБ оперативной памяти. Он также будет поддерживать искусственный интеллект.



Xiaomi Mi Max 3 будет иметь 7-дюймовый дисплей

Xiaomi Mi Max 3 "из коробки" будет иметь операционную систему Android 8.1 Oreo с поддержкой Project Treble, но в виде прошивки MIUI 9. Кроме того, этот смартфон почти сразу обновят до MIUI 10.

Батарея смартфона имеет емкость 5500 мАч и поддерживает быструю зарядку.

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