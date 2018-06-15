Смартфон-гигант Xiaomi Mi Max 3 получит еще одну замечательную функцию

Новый смартфон от Xiaomi – Mi Max 3 должны презентовать в июле этого года. При этом сегодня, 14 июня, источник в Weibo сообщил, что смартфон будет совсем другим, чем все ожидают.

Об этом пишет akket.com.

Новинка получит огромный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18: 9, однако это не станет его ключевой особенностью. Главной неожиданностью стала камера. Новинку оснастят основной двойной камерой Sony IMX363 с разрешением 20 Мп.

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Именно такая камера установлена на флагманском телефоне Xiaomi Mi 8, который по версии DxOMark вошел в топ-5 телефонов с лучшей в мире камерой.

При этом, стоит заметить, что несмотря на мощную камеру, Xiaomi Mi Max 3 получит бюджетный ценник.

Кроме того, смартфон будет работать на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 710 с тактовой частотой 2,2 ГГц, графическим ускорителем Adreno 616, 4/6 ГБ оперативной памяти. Он также будет поддерживать искусственный интеллект.

Xiaomi Mi Max 3 "из коробки" получит операционную систему Android 8.1 Oreo с поддержкой Project Treble, но в виде прошивки MIUI 9. Кроме того, этот смартфон почти сразу обновят до MIUI 10.

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