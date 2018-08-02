Смартфон Honor 10 GT от Huawei появился в необычном цвете

Недавно компания Huawei официально представила смартфон Honor 10 GT – это обновленная версия Honor 10 с 8 ГБ оперативной памяти. Теперь модель появилась в необычном цвете – Lily White. Как показывает фото, это белый корпус с цветным отливом.

Об этом пишет GSMarena.

Надо заметить, что выглядит смартфон эффектно. Ранее он был доступен только в цвете Phantom Blue – синий с отливом, и уже вскоре можно приобрести новую версию.

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Как известно, Honor 10 GT получил функции GPU Turbo и Night Mode из коробки. Он получил 5,84-дюймовый дисплей с вырезом сверху, чипсет Kirin 970, двойную камеру с 16-Мп основной и 24-Мп монохромным датчиками, оба из которых имеют диафрагму f/1.8 и PDAF.

Версия Honor 10 GT в белом цвете, вероятно, будет стоить, как первая модель – 484 доллара (12 500 гривен).



Honor 10 GT от Huawei появился в новом цвете

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