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Смартфон Huawei Mate 20 получит флагманский процессор Kirin 980

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Смартфон Huawei Mate 20 получит флагманский процессор Kirin 980
Смартфон Huawei Mate 20 получит флагманский процессор Kirin 980 / Фото из открытых источников

Недавно в сети появилась информация, что компания Huawei готовит к выпуску смартфон топового уровня Mate 20 Pro с процессором Kirin 980 и тройной камерой. А теперь веб-источники получили данные относительно характеристик устройства Mate 20.

Об этом сообщает XDA-Developers.

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Как и старшая модель, Mate 20 получит пока не представленный официально чип Kirin 980. Ожидается, что тактовая частота этого 7-нанометрового изделия будет достигать 2,8 ГГц. Смартфон Mate 20 получит дисплей AMOLED размером 6,3 дюйма по диагонали, в то время как размер экрана Mate 20 Pro, вероятно, составит 6,9 дюйма.

Питание аппарата Mate 20 обеспечит аккумуляторная батарея емкостью 4 200 миллиампер часов. Заряжать эту батарею пользователи смогут, если верить имеющейся информации, беспроводным способом.

Также сообщается, что новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 ГБ. Устройство поступит на рынок с операционной системой Android 9.0 P, которую дополнят фирменной оболочкой EMUI 9.0.

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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