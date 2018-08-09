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Смартфон Huawei Mate 20 Pro получит рекордно большую батарею

55 Читати новину українською
Huawei заинтриговала рекламой
Huawei заинтриговала рекламой / Фото из открытых источников

Компания Huawei представила рекламный плакат будущего смартфона Mate 20 Pro, в котором компания "намекает", что устройство получит самый большой аккумулятор в истории компании.

Об этом пишет Pocket-lint.

На плакате размещены предварительные смартфоны Huawei и емкость их батарей. В конце изображен макет Mate 20 Pro. Так, как свидетельствует изображение, смартфон P10 Plus получил батарею емкостью 3750 мАч, Mate 10 Pro и P20 Pro – 4000 мАч, при этом Mate 20 Pro получит еще большую батарею. Точную емкость аккумулятора не указывают.

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Поэтому, вероятно, объем новой батареи станет рекордом Huawei для смартфонов. По слухам, Mate 20 Pro официально представят в конце августа или в начале сентября.

Смартфон Huawei Mate 20 Pro

Смартфон Huawei Mate 20 Pro получит большую батарею

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Теги: Huawei Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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