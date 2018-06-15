Смартфон Huawei P20 Pro побил очередной рекорд

Компания Huawei отчиталась, что по всему миру продала 6 миллионов единиц своих смартфонов серии P20. Таким образом китайцы увеличили продажи на 81% по сравнению с сериями P10 2017 года.

Об этом пишет prostotech.com.

Таким образом смартфон Huawei P20 Pro стал смартфоном, который активно продается в Западной Европе.

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"Невероятный прием и эффективность продаж серии HUAWEI P20 показывают, что мы понимаем наши рынки и демонстрируем нашу приверженность инновациям, исследованиям и разработкам", – рассказал президент линейки продуктов телефонов Huawei Кевин Хо.

Как известно, смартфоны Huawei P20 были официально выпущены в марте, а запуск P20 Lite состоялся в том же месяце, когда P20 и P20 Pro поступили в продажу (в апреле).

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