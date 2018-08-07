Смартфон Huawei P smart + с 4 камерами можно купить в Украине: сколько стоит новинка

Компания Huawei заявила о старте продаж нового смартфона среднего класса Huawei P smart + (Nova 3i) в Украине. В розничной торговле новинка появится 18 августа.

Об этом сообщает издание tehnot.com.

Так, базовая версия P smart + будет стоить 7999 гривен. Предзаказ на этот смартфон уже доступен. Кстати, клиентам, которые оформят заказ в подарок обещают Bluetooth-колонку с защитой от влаги Huawei Soundstone.

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Huawei P smart + получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD +. Вверху экрана есть вырез и тонкие рамки вдоль корпуса.

Huawei P smart + получил классическую "монобровь"

Аппарат работает на чипе Kirin 710. Операционная система - Android 8.1 вместе с прошивкой EMUI 8.2 и с поддержкой искусственного интеллекта.

Huawei P Smart + имеет сразу 4 камеры - двойная основная с модулями на 16 Мп и 2 Мп, и фронтальная с разрешением модулей на 24 Мп и 2 Мп.

Кроме того, новинка получит поддержку технологии GPU Turbo, которая повышает эффективность процессора.

Смартфон доступен в черном и фиолетовом цветах

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