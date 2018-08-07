18:38
7 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
  • пятница
    28°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Конкурент Лаврова. Новые доказательства двойников Путина
Вєсті Кремля
21:14, 6 августа
Вести.UA. Новая суперсила Ляшко. Секреты заработка Насирова
Вєсті.UA
20:37, 6 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЛИСТЕРИОЗ В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Смартфон Huawei P smart + с 4 камерами можно купить в Украине: сколько стоит новинка

35 Читати новину українською
Смартфон Huawei P smart + с 4 камерами можно купить в Украине
Смартфон Huawei P smart + с 4 камерами можно купить в Украине / itc.ua

Компания Huawei заявила о старте продаж нового смартфона среднего класса Huawei P smart + (Nova 3i) в Украине. В розничной торговле новинка появится 18 августа.

Об этом сообщает издание tehnot.com.

Так, базовая версия P smart + будет стоить 7999 гривен. Предзаказ на этот смартфон уже доступен. Кстати, клиентам, которые оформят заказ в подарок обещают Bluetooth-колонку с защитой от влаги Huawei Soundstone.

Читайте также: Смартфон Samsung Galaxy J8 2018 поступил в продажу в Украине: цена новинки

Huawei P smart + получил 6,3-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD +. Вверху экрана есть вырез и тонкие рамки вдоль корпуса.

Huawei P smart+

Huawei P smart + получил классическую "монобровь"

Аппарат работает на чипе Kirin 710. Операционная система - Android 8.1 вместе с прошивкой EMUI 8.2 и с поддержкой искусственного интеллекта.

Huawei P Smart + имеет сразу 4 камеры - двойная основная с модулями на 16 Мп и 2 Мп, и фронтальная с разрешением модулей на 24 Мп и 2 Мп.

Кроме того, новинка получит поддержку технологии GPU Turbo, которая повышает эффективность процессора.

Huawei P smart+

Смартфон доступен в черном и фиолетовом цветах

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: увлекательные места Ивано-Франковской области, куда хочется возвращаться
Юліана Вінтюк
Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
сегодня, 17:00 Арендное жилье: перспективы и проблемы на рынке Украины
Лев Парцхаладзе
Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
сегодня, 16:01 Умер Игорь Славинский: биография театрального режиссера, педагога и актера
Катерина Петренко
Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
сегодня, 15:01 Московский экзархат высасывает "геноцид веры" из пальца
Злой Одессит
Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
сегодня, 12:01 Пол Манафорт: уроки для украинских лоббистов
Катерина Одарченко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук