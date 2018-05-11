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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Смартфон Huawei Y6 поступил в продажу в Украине: цена приятно поразила

502 Читати новину українською
Huawei Y6 2018
Huawei Y6 2018 / Фото из открытых источников

11 мая в Украине стартовали продажи смартфона из молодежной линейки Huawei – Y6 2018. Рекомендованная стоимость смартфона – менее 4 тысяч гривен.

Об этом пишет tehnot.com.

Huawei Y6 2018 имеет 5,7-дюймовый экран Huawei FullView с разрешением HD + (1440 × 720 пикселей) и защитным 2,5D-стеклом.

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Фишкой этого смартфона являются динамики которые могут воспроизводить звук до 88 дБ. Также телефон поддерживает режим караоке. На устройстве есть режим групповой музыки, то есть пользователи могут подключать до 8 смартфонов, превращая их в динамики, что обеспечит объемное 5.1-звучание.

Huawei Y6 2018 имеет аккумулятор емкостью 3000 мА с энергосберегающей технологии 6.0. Такой телефон оснащен слотами для двух карт nanoSIM и одной microSD.

Цена Huawei Y6 2018

Huawei Y6 2018 доступен в черном и синем цветах. Рекомендованная стоимость новинки – 3999 гривен.

Huawei Y6 2018: обзор

 

Теги: Техно Huawei Смартфоны
Источник: 24 Канал
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